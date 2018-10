Urge Control Real de la Frontera Sur, Para el Combate a las Maras: Nicolás González Perrín

*EL MINISTRO DE LA POLICÍA FEDERAL PARA LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, RECONOCIÓ QUE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SE DIFICULTAN EN EL SUR, POR SER UNA ZONA ABIERTA A TODO, POR ELLO CONSIDERÓ QUE LA FRONTERA SUR DEL PAÍS DEBERÍA SER PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO FEDERAL.

Tapachula, Chiapas; 16 de Octubre.- En la frontera sur de México urge y se requiere de un control real para el combate a la delincuencia, las pandillas como los maras y el tráfico ilegal de personas, sostuvo el Ministro de la Policía Federal para los Estados Unidos y Canadá en la Embajada de México en Washington, Nicolás González Perrín.

En conferencia de prensa sostenida en el Salón HC del Hotel Cabildo´s, en el centro de la ciudad, reconoció que las acciones en materia de seguridad se dificultan en el sur, por ser una zona abierta a todo.

Ante los representantes de los medios de comunicación abordó el tema de las infiltraciones de delincuentes en los flujos migratorios de centroamericanos a Chiapas.

Ante esa problemática consideró que la frontera sur del país debería ser prioridad para el Gobierno Federal y atenderla como un tema complejo, como el de la caravana de miles de migrantes que desde el sábado viaja de Honduras hacia territorio mexicano.

Sin embargo, descartó que esos asuntos provoquen conflictos diplomáticos entre las naciones centroamericanas, México y los Estados Unidos.

Incluso reconoció que Norteamérica tiene interés en el sur de México, “porque lo que pasa aquí impacta en esa región y la posición del alto nivel es una visión y necesidad de contar con una frontera atendida, pero se tiene que hacer cumplir lo que marca la ley migratoria”..

Fue enfático al señalar que “México empieza aquí y aquí se requiere el programa de contención migratoria, no solamente como un mecanismo para detener la migración indocumentada, sino darles certidumbre a las organizaciones no gubernamentales y a los mismos extranjeros en tránsito y garantizarles sus derechos humanos”.

Perrín, quien saltó a la fama por haber perseguido en varios Estados hasta detener a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” en el 2016, opinó que debería impulsarse una estrategia para lograr una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y la sociedad.

Al profundizar en el tema de las pandillas de maras, como la Salvatrucha 13 y la Barrio 18, dio a conocer que son “subcontratadas para hacer tareas de narcomenudeo, aunque también se ven inmiscuidas en otros delitos y enfrentamientos entre grupos contrarios que finalmente afectan a la sociedad”.

Ante ese escenario, informó que “en El Salvador, las pandillas se han convertido en un problema de seguridad nacional y no queremos que eso ocurra en México”.

Hizo una autocrítica al reconocer que, en parte, ha faltado voluntad política para emprender proyectos de seguridad a largo plazo y los que se ejecutan quedan solamente en el inicio.

Luego, hizo un balance de las carencias de los cuerpos policíacos mexicanos para afrontar a la delincuencia y, entre otros factores, mencionó a la falta de capacitación de los municipales y homologar salarios.

Además, la carencia de los permisos de portación de armas, como sucede en la gran mayoría de los municipios de Chiapas, quienes están, según dijo, fuera de posibilidades de prevenir los delitos.

“A los policías municipales se les exige mucho, se les envía a realizar trabajos no propios de ellos y sus estructuras carecen de muchos servicios, como la capacitación. Incluso, los titulares en muchas ocasiones desconocen la operación de las corporaciones”, apuntó.

El Excomandante de la Policía Federal fue cuestionado sobre infinidad de temas relacionados a la seguridad en el país y los contestó.

Ahí se recordó que fue precisamente Perrín quien creó a los grupos de alto impacto en las operaciones de seguridad, entre ellas los grupos de operaciones de Trata, Tráfico y Pandillas, Frontera Sur, Especiales y de Supervisión.

En esa remembranza, indicó que la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada es por no haber dado seguimiento adecuado en el desmantelamiento de los carteles.

Opinó que el tema de la comercialización de las drogas debe ser tratando como un tema de mercado que, entre más llegue al norte del país, mejor se paga; pero también como una situación relacionada con la salud, de seguridad, violencia, integración social en la que participan migrantes que se van quedando en México.

El Ministro arribó a Tapachula para sostener este encuentro con los comunicadores y, por la tarde de este mismo martes presentó ante cientos de personas su libro "Para hacer posible lo imposible: Una mirada a la seguridad pública en México".