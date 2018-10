Vuelca Transporte Escolar Registrando 7 Niños Heridos

Tapachula, Chiapas; 17 de octubre.- Siete niños de entre 3 y 11 años edad, así como una mujer adulta, resultaron lesionados, luego de que la unidad Nissan, del transporte escolar “Naomi”, con placas 39-56-378, en la que viajaban, terminó volcada al oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:15 horas de este martes, en la Avenida Seminarista, a unos 50 metros del Panteón Municipal de esta ciudad.

Farley Trinidad Méndez Salgado, perito de la Policía de Tránsito del Estado, dio a conocer en entrevista que, afortunadamente, no hubo fallecidos en el percance.

Dijo que aún cuando arribaron ambulancias para la atención de los heridos, familiares de los lesionados que acudieron de inmediato al lugar al saber de la desafortunada noticia, decidieron por sus propios medios llevar a sus hijos a una valoración médica al Sanatorio Lourdes, ya que es la clínica con el que cuenta el seguro de la unidad siniestrada.

Luego de hacer una valoración preliminar de lo ocurrido, consideró que el chofer conducía a exceso de velocidad y que eso contribuyó para que el vehículo derrapara, se volcara y chocara contra un poste de teléfono, el cual se destrozo por el golpe.

Se desconoce el paradero del conductor, porque se cree después del percance huyó del lugar. Por ello y para deslindar responsabilidades, este caso fue turnado ante el Ministerio Público.

Al hacer un balance de lo ocurrido, se informó que los menores son alumnos de las escuelas Colegio Constancia y Trabajo y de Gabriel Ramos Millán; mientras que la señora es la dueña de la unidad.

Al lugar acudieron diferentes autoridades policiacas, paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios.

Los vecinos de ese lugar, al escuchar el estruendo, se apresuraron a sacar a los menores del vehículo y pedir la ayuda médica.

Dadas las condiciones en las que quedó la colectiva, los voluntarios tuvieron que sumar esfuerzos para sacar a los lesionados por la parte trasera y los retiraron a una banqueta, ya que se temía que el transporte se podía incendiar en cualquier momento.

Los niños lesionados son: Ricardo Antonio, de 9 años de edad; Vanny Nicol, de 10; Keydi, de 9; Eduardo, de 11; Mareli, de 5; Iván, de 6; Patricia, de 3; y la dueña de la Urvan Linda “N”; aunque hay versiones que señalan que en total viajaban 14 niños.

Cabe mencionar que, de acuerdo a testigos, el transporte escolar no contaba con cinturones de seguridad. Es decir, los niños viajaban sin protección.

Se desconoce cuáles son las causas por las que la Secretaría del Transporte permite que ese tipo de vehículos no traiga cinturones de seguridad, aún cuando la vida de los niños está de por medio y de que es algo que se contempla en la ley, incluyendo las sanciones.

Se cree que decenas de unidades que prestan un servicio similar en Tapachula, tampoco cuentan con cinturones de seguridad. EL ORBE / Raymundo Grajales.