Idealsa Será el Corazón Económico del Soconusco: Alburez Rodena

*Empresa Ancla en la ZEE en Puerto Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre.- “Desde ahora, el Grupo Ideal S.A. se ha convertido en chiapaneco. Vamos a ser el corazón económico del Soconusco y produciremos desde aquí para todo el mundo”, sostuvo, Edwin Rolando Alburez Rodena, director general de esa empresa, líder mundial en producción de alimentos.

Entrevistado durante su participación en el Foro Internacional “Puerto Chiapas, Centro de Negocios Estratégicos para la Zona Económica Especial”, realizado en la Terminal de Cruceros de Tapachula, indicó que están esperando el último de 42 permisos que se requerían para empezar a construir.

A la par de ello, dijo al rotativo EL ORBE, ya tienen todos los contratos firmados con sus operadores, tanto nacionales como internacionales, además de que compraron 45 hectáreas en la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas

Al cuestionarle sobre el gran tamaño de ese terreno para una sola planta, el inversionista dijo que confía tanto en esta región de Chiapas que, lo que en realidad van a construir es un tecno-parque.

Es decir, habrá inicialmente una gigantesca planta procesadora de aceite de girasol, palma africana y soya; y otra de frutas y leche para la elaboración de bebidas lácteas y no carbonatadas, como néctares y jugos.

En esa primera etapa invertirán alrededor de 70 millones de Dólares (unos mil 350 millones de Pesos) y se requerirán de unos mil 500 empleos, entre directos e indirectos.

Paralelamente, el tecno-parque servirá para edificar otras industrias que le servirán de soporte logístico que requieren para uno de los proyectos más ambiciosos que tienen, en los más de cien años de participar en el mercado.

O sea, ahí mismo habrá un centro multimodal de transporte, así como fábricas de cartón, entarimados, empaques, recipientes y todo lo que requieren en el proceso de esa industria.

“Aunque no lo habíamos anunciado, hasta ahora, Idealsa ya es cien por ciento chiapaneca. Hace casi tres años empezamos con este proyecto que, para nosotros, ya es una realidad”, indicó.

La primera meta para la producción de la planta en Tapachula y de ese tecno-parque es atender parte de la demanda de exportación que les requiere Centroamérica y El Caribe y, a mediano plazo, abastecer otros mercados.

Explicó que el proceso burocrático para invertir en una Zona Económica Especial es largo y minucioso, pero que vale la pena porque es para siempre.

Ya cubrieron con todos los permisos necesarios y que el último, relacionado a la protección ambiental, esperan recibir su certificado dentro de un mes, para que en la primera quincena de Diciembre estén empezando con la construcción de la planta, apuntó.

Aclaró que al decir que Idealsa será el corazón económico del Soconusco, es porque en realidad así será. Por ejemplo, adelantó que poco más del 90 por ciento de la mano de obra en esas dos plantas y en el resto del tecno-parque, serán de Tapachula y de los municipios aledaños.

El resto, serían investigadores, especialistas en maquinaria de alta tecnología, capacitadores y personal administrativo de otras partes del mundo.

La procesadora de aceite comestible tendrá una capacidad de refinar alrededor de 600 toneladas diarias de los tres cultivos (soya, palma y girasol), y por eso adelantó que no les va alcanzar la producción que tiene actualmente Chiapas.

“Estamos tratando de hacer alianzas estratégicas también con productores nacionales, además de reuniones muy avanzadas con empresas, como Gramosa, que están abiertos con el proyecto, para obtener a través de ellos el faltante en la materia prima”, precisó.

Idealsa sigue elaborando sus aceites comestibles con el abastecimiento de Argentina y Estados Unidos, pero muy pronto será con las siembras del Soconusco.

Previendo ello, indicó que cuentan con un proyecto adicional de apoyos a los productores del campo que se convertirán en sus abastecedores, además de que empresarios de Guatemala están muy interesados en consolidar sociedades de producción con agrícolas chiapanecos.

Con todo ello Grupo Idealsa, será la primera empresa en instalarse en la ZEE de Chiapas, con la inversión de esos 70 millones de Dólares que servirán solamente para la construcción de las dos refinerías de aceite comestible.

La empresa está lista para poner la primera piedra de su proyecto en Puerto Chiapas, de las dos plantas para producir anualmente unas 180 mil toneladas de aceites comestibles y unos 44 millones de litros de jugos, néctares y bebidas lácteas.

Ese conglomerado agroindustrial será la primera empresa ancla que se instale en una ZEE en México que, en este caso, será en Puerto Chiapas.

Es actualmente la responsable de que, cada día, unas nueve millones de familias en México, Centroamérica, Panamá y El Caribe, disfruten algunos de sus productos comestibles y, a su vez, les ayude a mantener una vida saludable.

Es fabricante de infinidad de marcas líderes en los mercados internacionales de alimentos, entre ellos aceites, bebidas, margarina, manteca, bases especializadas, mayonesas, entre otros.

En los aceites comestibles están marcas como, Ideal, Patrona, Bonella, El Dorado, Cocinero, Maisol, Purela, y Cinco Estrellas. En tanto que en las bebidas sobresalen la leche saborizada Shaca Laka; los néctares Fruvita y Frutivisión; así como los refrescos Frutimax y Solaris, y el agua pura Watta.

También fabrican las margarinas Francessa y Patrona; las mantecas Nieve, Patrona, Tredia y La Patrona; además de las bases para repostería, Clásica, Cremosa, Vitina Pan, Batidos, Pastelería, Hojaldre y Croissant; las mayonesas Patrona y Wells; además de toda la variedad de las botanas Botanis, entre otras.

La intención de instalarse en Tapachula es tener la oportunidad de atender la demanda mexicana y la del Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras, asó como el de crecer en el mercado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello