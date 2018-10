Trump Agradece a México Despliegue de Federales a la Frontera con Guatemala

*Para”Contener” la Caravana de Hondureños-

Ciudad de México.- El presidente de EU, Donald Trump, agradeció el despliegue que realizó el gobierno mexicano de elementos de la Policía Federal para contener a la caravana migrante que pretende llegar a la frontera con Estados Unidos.

“Gracias México, estamos ansiosos de trabajar con ustedes”, escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

Migrantes de diferentes países centroamericanos, como Guatemala, Honduras y El Salvador, pretender llegar a EU, acto por el cual, el mandatario estadunidense a amagado a los gobiernos de esos países con suspender toda ayuda económica si no frenan la caravana.

Esta mañana, Trump amenazó con usar la fuerza militar para cerrar la frontera sur de su país, si México no detenía a la caravana de migrantes.

Desde hace unos días, el gobierno federal envió a efectivos de la Policía Federal a la frontera sur a fin de asistir al Instituto Nacional de Migración ante el arribo masivo de migrantes.

El Comisionado de la Policía Federal aseveró que aquellos migrantes que no acrediten su paso legal por México serán deportados a sus países de origen. Apro