AMLO Anuncia la Creación de “Cortinas Laborales”

* Para Retener la Migración.

Monterrey, N.L..- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de “cortinas laborales” a lo largo de todo el país, para contener la migración hacia el norte.

Se crearán fuentes de empleo que pueden ser aprovechadas por trabajadores mexicanos y centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos, puntualizó durante su visita al palacio de gobierno, en esta ciudad, donde se reunió con el gobernador Jaime Rodríguez, así como con diputados locales y federales, senadores y alcaldes.

De acuerdo con el tabasqueño, su inspiración para este plan fue el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt, quien rescató a su país de la crisis a través de la creación de empleos.

Mencionó que, en un diálogo con el actual mandatario estadunidense, Donald Trump, platicó sobre esas zonas laborales, e instruyó al futuro secretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, para que lo convenza de participar en el plan de inversión por hasta 30 mil millones de dólares para impulsar actividades productivas.

Con este programa regional de desarrollo, detalló, los ciudadanos de América Latina ya no verán en la migración una necesidad, sino una opción, pues quienes pretenden desplazarse o van de paso hacia el norte del hemisferio, tendrán la posibilidad de ocuparse en esta oferta laboral que se abrirá principalmente en el sur y el sureste del territorio nacional.

Y anunció que como parte de estos acuerdos pedirá que México otorgue visas laborales a los migrantes extranjeros, como una manera de proporcionarles seguridad.

De igual manera, consideró que no habrá resentimiento de los mexicanos que también están buscando un trabajo, pues en este plan, subrayó, caben todos.

“Es un plan de creación de cortinas para ir reteniendo a los mexicanos y también a los centroamericanos en sus pueblos y sus regiones. Que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el propósito. Será un empleo completo y pleno para todos los mexicanos”.

El presidente electo explicó que el propósito es remediar problemas del país a través de la ampliación de la oferta de trabajo, como lo hizo el exmandatario de la Unión Americana entre los años 1933 y 1945.

“Es un plan parecido al que llevó a cabo, en época de crisis en Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que sacó al país de la crisis dándole trabajo a todo su pueblo. Es el plan que tenemos en México, y ya he hablado por teléfono con el presidente Donald Trump y le he mencionado este plan de inversión que implica destinar alrededor de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica y nuestro país”, apuntó.

Como parte de ese proyecto se anunciaron diversas acciones: el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales al sur del país, donde 400 mil personas serán ocupadas; el Tren Maya, de mil 500 kilómetros; el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y la modernización de los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz). APRO