Migrantes que no Hayan Pedido Asilo en México Serán Rechazados en EU: Trump

* Evitará que Crucen a Territorio Estadounidense.

EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los migrantes que forman parte de la caravana que no hayan solicitado asilo primero en México serán rechazadas por las autoridades migratorias de EU.

En un mensaje de Twitter publicado esta tarde, Trump reconoció que se hacen muchos esfuerzos para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur de su país, al tiempo que volvió a presionar a los legisladores demócratas que cambien las leyes migratorias.

“Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que extranjeros ilegales crucen nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EU los rechazará. ¡Los tribunales están pidiendo a los Estados Unidos que hagan cosas que no son factibles!”, escribió Trump.

En un segundo mensaje indicó que “las caravanas son una desgracia para el Partido Demócrata. ¡Cambia las leyes de inmigración AHORA!”.