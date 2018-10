Trump Declara “Emergencia Nacional” Ante “Incapacidad” de México Para Frenar la Caravana

Washington.- Con el argumento de la incapacidad de la Policía Federal y del Ejército de México para detener a la caravana de migrantes centroamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó a sus fuerzas armadas y a la Patrulla Fronteriza de una “emergencia nacional”.

Este lunes por la mañana en uno de sus acostumbrados mensajes en su cuenta personal de Twitter, incluso sin sustentar sus argumentos, Trump señaló que criminales y un número no determinado de personas del medio oriente se están mezclando con los integrantes de la caravana que se encuentra en Chiapas.

“Tristemente, parece que la policía y el ejército no pueden detener a la caravana que se encamina a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y un número no determinado de personas del oriente medio se han inmiscuido con ellos, he alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una Emergencia Nacional. ¡Debemos cambiar las leyes!”, escribió Trump en su primer mensaje.

En otro mensaje, culpó a los demócratas de la incapacidad legal de contener la migración.

“Cada vez que se observa venir a una caravana o a indocumentados o intentando llegar como indocumentados a nuestro país, pienso y culpo a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Recuérdenlo en estas elecciones de medio periodo. Es muy injusto para migrantes que llegan legalmente”.

La caravana con unos cinco mil migrantes centroamericanos se encuentra en Tapachula, Chiapas, está muy lejos de los más de tres mil kilómetros de frontera sur que Estados Unidos comparte con México, por lo que la alerta de una emergencia nacional por parte de Trump es muy prematura.

En la zona limítrofe con el territorio mexicano, el gobierno de Estados Unidos tiene desplegados a miles de agentes migratorios, de otras agencias federales, a integrantes de la Guardia Nacional, además de sofisticados recursos tecnológicos que utiliza para ubicar, detener y procesar a toda persona que ingrese irregularmente.

Castigo a Guatemala, Honduras y El Salvador

“Guatemala, Honduras y El Salvador, no pudieron cumplir con el trabajo de prevenir que la gente saliera de su país para venir como indocumentados a Estados Unidos. Ahora, cortaremos o reduciremos sustancialmente la masiva asistencia económica que rutinariamente les damos”, advirtió Trump en un tercer mensaje de Twitter.

Desde la semana pasado el titular del ejecutivo estadunidense ha amenazado con suspender la ayuda económica que su gobierno entrega a Honduras, El Salvador y Guatemala.

La contención del flujo de sus ciudadanos hacia el norte, había sido la condición que le impuso Trump a los gobernantes de esos tres países para mantener en vigencia la asistencia financiera que les otorga el gobierno federal estadunidense aprobada por el Congreso federal. Apro