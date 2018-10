Garantizaremos el Respeto a los Derechos y Dignidad de Migrantes

*Afirma el Gobernador Electo Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, manifestó que su Gobierno será comprometido y sensible para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las y los migrantes que cruzan la frontera Sur en busca de mejores oportunidades de vida.

Entrevistado respecto a la caravana de migrantes hondureños que, de acuerdo con información de la ONU-DH en México, huyen de la violencia y la pobreza en su país, Escandón Cadenas destacó que trabajará de manera cercana con el Gobierno Federal para generar las condiciones que permitan reducir el fenómeno migratorio.

Aseguró que coincide con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy claro en la importancia de atender las causas de esta problemática, ya que la gente que abandona su lugar de origen no lo hace por gusto sino por necesidad, muestra de ello es que son familias completas las que han iniciado este largo recorrido.

“Estamos conscientes de que la solución no son las deportaciones; nuestro Gobierno se sumará a la política que impulsará la nueva administración federal para brindar una solución humana y ofrecer apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, expresó.

En este sentido, Escandón Cadenas reconoció la propuesta del próximo Presidente de la República de impulsar un plan de desarrollo que incluya a Centroamérica, con el objetivo de detonar el desarrollo económico, crear fuentes de empleo y otorgar visas de trabajo, además de protección a las personas migrantes que transiten por nuestro país.

“El plan de trabajo que está proponiendo el presidente electo, busca que se incluya a los países vecinos con el objetivo de definir las estrategias conjuntas que permitan una atención integral y de cooperación. Es necesario que se lleve a cabo un diagnóstico amplio que proporcione información para la toma de decisiones que permitan atender las problemáticas de manera más efectiva”, agregó.

Finalmente, el Gobernador Electo confió en que el próximo Gobierno Federal dará mayor atención a la frontera sur, cuya extensión es de 965 kilómetros, para garantizar el desarrollo, el bienestar y la seguridad de las familias que habitan en dicha región que por muchos años ha padecido el abandono gubernamental. Comunicado de Prensa