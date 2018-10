En Mi Gobierno me Comprometo a Invertirle y Sacar Adelante al Sector Agropecuario: REC

*EL GOBERNADOR ELECTO REITERO SU COMPROMISO ANTE EL SECTOR PLATANERO, A LOS QUE EXPRESÓ SU RECONOCIMIENTO POR SU IMPORTANTE APORTACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAÍS Y A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

Tapachula, Chiapas, 24 de octubre.- A invertirle al sector agropecuario de la entidad se comprometió el gobernador electo Rutilio Escandón Cadena, en su mensaje en el que dio por inaugurados los trabajos del XIX Congreso Nacional de Productores de Plátano y 3er Congreso Internacional del Plátano.

Hizo un reconocimiento a los productores de plátano por su importante aportación en la generación de recursos para el país y a la generación de empleos, así como a Marcelo Ebrard Casaubón, próximo secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Chiapas y el Soconusco son grandes, hoy se está celebrando aquí este congreso porque Chiapas fue primer lugar de plátano y eso hace también la confianza de que tenemos una tierra bendita, pero también el esfuerzo de las mujeres y de los hombres del campo, esto es lo que hace posible esta importante producción de plátano aquí en el Soconusco y de muchos otros productos, de los cuales nos sentimos orgullosos”, precisó.

Señaló que sin duda alguna, el día 1 de diciembre va a cambiar la cultura política de México y Chiapas va a tener presencia y apoyo muy importante de un presidente que va hacer historia, “un presidente patriota Andrés Manuel López Obrador, que nos va apoyar con todo, ya lo anunció el domingo: 32 mil millones de pesos para apoyo a la política social de México y no es para menos, no es poco es muchísimo apoyo, pero Chiapas de verdad que se le está empezando a hacer justicia”.

Más adelante señaló que como gobernador va hacer una gestoría incansable para apoyar al campo chiapaneco, para seguirlo apoyando y con toda seguridad Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores va ayudar con todo para que, incluso esos países que faltan por consensar, para que haya igualdad y que exista equidad de la comercialización del plátano, los va a convencer “y que nosotros vamos a hacer también nuestro trabajo”.

Al tiempo de agradecer la oportunidad de inaugurar el XIX Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de Productores de Plátano, Escandón Cadena dijo que es importante la iniciativa del presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar, de invitar a los jóvenes, porque serán ellos quienes jueguen un papel muy importante en el campo, por eso está el proyecto del nuevo Gobierno Federal “Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vvida, donde además de los apoyos sociales, se van a crear 80 mil empleos, también se van a contratar jóvenes para que trabajen el campo, para que ayuden en el campo y para que se arraiguen y sientan el amor el cariño y también la confianza por el campo chiapaneco y mexicano.

El gobernador electo manifestó que se van a contratar técnicos egresados de las universidades, esto quiere decir que en ese programa sembrando vida van a ser 80 mil, más 10 mil jóvenes y técnicos para ayudar a la producción del campo, toda vez que se necesita que estén de acuerdo a su vocación en el campo, que tengan trabajo, que estén ocupados en lo que les gusta, que no tenga la necesidad de salir a las grandes ciudades o a otros estados del país y mucho menos Estados Unidos o a otros países del mundo arriesgar su vida en la búsqueda de trabajo.

En tanto el próximo titular de la SER, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que a los diversos foros internacionales a donde ha acudido siempre le preguntan cuál será el programa de gobierno que emprenderá Andrés Manuel López Obrador “y les he respondido que dentro de 6 años nos daremos cuenta que México recobró la confianza y al menos en este congreso del plátano está en ustedes porque tienen confianza en sí mismos, entonces quieren que el gobierno tenga confianza en sí mismo y cumpla a los ciudadanos, se oye muy simple, pero yo quisiera que dentro de sus seis años ustedes digan sí cumplieron”.

“En el exterior se dan cuenta del potencial que tiene México, en Canadá nos están pidiendo incrementar el número de trabajadores con visa que van cada año porque son bastante apreciados, se requiere un promedio de 24000 trabajadores agrícolas”, dijo.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha pedido que las embajadas de México en el mundo tengan la instrucción de hacer crecer y de respetar los intereses de México, entre ellos China a quienes les compramos alrededor de 58 mil millones de dólares, pero nosotros le vendemos menos de 8,entonces es necesario mejorar el intercambio comercial, pero también tenemos que mejorar la producción porque no nos alcanza para exportar. EL ORBE / Rodolfo Hernández González