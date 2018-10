Destaca Gobierno de Velasco Calificación de Chiapas como un Estado Seguro

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Gobierno de Manuel Velasco Coello destacó el reciente reporte emitido por la organización ciudadana Semáforo Delictivo, al liderar a Chiapas como el Estado de la República Mexicana con la tasa más baja en delitos de alto impacto.

Luego de conocer los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir redoblando esfuerzos para disminuir aún más los índices delictivos en el Estado.

En dicho estudio, presentado hace un par de días, muestra claramente que Chiapas mantiene una tendencia a la baja en los últimos cinco años, ya que el Semáforo Delictivo publicado en el 2014 ubicaba a la entidad en el lugar 20 con dos semáforos amarillos y en este último reporte del 2018 ocupa el primer lugar nacional al no presentar focos de alerta.

Chiapas, al igual que Durango y Yucatán, no reportan ningún semáforo de alerta, ya que son los Estados mejor posicionados a nivel nacional con los registros más bajos en los delitos que más dañan y duelen a la ciudadanía, siendo la entidad la que se ubica a la cabeza de este grupo.

En contraparte y de acuerdo con los colores asignados por el Semáforo en cuanto a incidencia de delitos de alto impacto, nueve Estados tienen focos rojos con el más alto índice delictivo del país, ocho en color naranja, siete en color amarillo y cinco en color verde.

Es preciso mencionar que los delitos que dicho organismo ciudadano mide cada trimestre son el homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, a casa habitación, a negocio, a transeúnte, violación, feminicidios, entre otros.

El último reporte del tercer trimestre del 2018 muestra que entre los delitos más graves, Chiapas se diferencia claramente de otras entidades y además de ubicarse muy por debajo de la media nacional, resalta que al analizar los tres tipos de robo de mayor impacto (a vehículo, a casa y a negocio) la entidad chiapaneca no sólo está por debajo del promedio nacional, sino que los índices delictivos en otros Estados llegar a ser entre 10 y 19 veces mayores que en Chiapas.

El Gobierno de Chiapas confirmó que dicho resultado coinciden con los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2018 que acaba de dar a conocer el INEGI y que coloca a Chiapas como el Estado más seguro del país. ICOSO