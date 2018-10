Caravana de Migrantes Deja Chiapas y Arriba a Oaxaca; Pernoctan en Tapanatepec

* SEGUNDA CARAVANA AVANZA EN GUATEMALA Y SE ACERCA A LA FRONTERA CON CHIAPAS.

* SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN REPORTAN PÉRDIDAS POR BAJA EN SUS VENTAS.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- La caravana de migrantes hondureños que ingresó de manera ilegal a México el domingo pasado y que siguió su peregrinar en el resto de la semana pernoctando en los municipios de la Costa de Chiapas, abandonó este sábado la entidad y arribó por la tarde a Tapanatepec, Oaxaca.

Los extranjeros decidieron -de última hora- no abordar al ferrocarril desde la comunidad de Arriaga hacia Veracruz y, en lugar de ello, coincidieron en que continuarían caminando rumbo al centro de la República.

Sin embargo, de los poco más de ocho mil que conformaron la marcha del domingo hacia Tapachula, menos de tres mil llegaron a esta comunidad de Oaxaca.

Se supone que el resto, o bien decidió entregarse a las autoridades migratorias para ser repatriados a sus naciones de origen, tener la oportunidad de recibir el beneficio del refugio o el de asilo o, de plano, quedarse a residir en Chiapas.

“El paso de la caravana por el Soconusco originó pérdidas en millones de Dólares para el Estado”, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez.

En entrevista exclusiva para este rotativo, reveló que, al hacer un balance preliminar de lo que dejó el paso de ese primer éxodo multitudinario de centroamericanos, los resultados son desfavorables.

Reconoció que, si bien es cierto que gran parte de hoteles y casas de huéspedes en la región reportaron llenos totales, fue por los cientos o quizá miles de policías federales y de otras corporaciones que arribaron a Tapachula y los municipios aledaños para atender la situación, al igual que funcionarios, reporteros, observadores y de cuerpos de rescate.

Sin embargo, dijo, en el momento de que la caravana avanzó en su paso por la Costa, también se fueron con ellos los cuerpos policíacos y, por lo mismo, los altos niveles de inseguridad en Tapachula volvieron.

Consideró que esos mismos factores ocasionaron que en los últimos 15 días se desplomara casi totalmente el turismo con Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que hasta el mes pasado era de unos 6 mil diarios, que dejaban una derrama aproximada a los diez millones de Pesos en los fines de semana, principalmente en compras, servicios y diversión.

En el caso de los dos días que estuvieron esos migrantes en Tapachula, poco más del 50 por ciento del comercio formal decidió suspender sus actividades y el resto operó a medias.

La determinación, al igual que la suspensión de clases en esos dos días, se tomó por el temor de que se pudieran generar actos de saqueo, vandalismo e inseguridad.

“La preocupación existe, porque no sabemos cuál será la conducta que tomarán esas personas en tránsito, ya que son de escasos recursos económicos y entre ellos viene gente mala que, probablemente, no le importa hacer todo para lograr sus propósitos, hasta matar a una persona”, indicó.

Y es que destacó que el objetivo diario de cada uno de esos miles que conforman la caravana, es comer, “y por eso algunos empresarios de abarrotes y comida decidieron cerrar, ante la posibilidad de saqueos, como las que ya ha habido en Tapachula en los últimos años”.

Agradeció, a nombre de ese sector productivo, los esfuerzos que hicieron las instancias de Gobierno y la sociedad misma para atender a los migrantes en su paso de Chiapas, sobre todo en comida, agua y auxilio médico, “porque quizá eso evitó que, sin dinero y con hambre, los obligara a cualquier cosa”.

Aclaró que Chiapas, y sobre todo los municipios de la Frontera Sur, siempre han dado la bienvenida a los centroamericanos que quieren venir a divertirse sanamente a la región, de compras o, incluso, a trabajar.

Para ello puso como ejemplo que, tan solo en el grupo de los que viaja con TVR, se tuvo el registro de unos 4.2 millones de personas en los últimos dos años, sin que ninguno de ellos haya cometido algún ilícito.

Asimismo, las decenas de miles de jornaleros que ingresan legalmente a Chiapas cada temporada para laborar en las fincas de cultivos como el café, plátano y mango, sin que tampoco haya problemas.

“No se trata de xenofobia, sino de cumplir lo que dice la ley, tal y como se nos exige a todos. No podemos ni debemos permitir excepciones, porque entonces caeremos en un estado de ingobernabilidad”, opinó.

¿Por qué Exigirle a México y no a Honduras?

El empresario dijo que es sumamente extraño que organismos de derechos humanos, observadores internacionales y organizaciones civiles, le exigen a México que atienda y se haga responsable de los flujos de migrantes que llegan al país de manera ilegal, pero no lo hacen en contra de los países de origen.

Se debería de exigir al Gobierno de Honduras haga frente a los reclamos de sus connacionales en materia de seguridad, desempleo, vivienda, educación, pobreza extrema, desigualdad, persecución política y otros problemas que supuestamente los ha obligado a emigrar, señaló.

Opinó que es una ironía de parte de algunos servidores públicos que señalan que se pondrá en marcha un programa para ofrecer empleo a los migrantes que lleguen a México, cuando no ha habido la capacidad de dar espacio a millones de mexicanos que buscan una oportunidad de trabajo.

Para nadie es un secreto que esos millones de mexicanos han tenido que emigrar a los Estados Unidos en busca de empleo o quedarse, pero en actividades informales o, lamentablemente, delictivas para poder sobrevivir.

También recordó que el mismo Gobierno ha hecho en los últimos dos años, los recortes presupuestales y de la burocracia más grande de la historia del país, por la crisis financiera por la que se atraviesa y “por eso es un acto hipócrita e irresponsable señalar que los migrantes contarán con empleos y otros servicios que ni los mexicanos tienen”.

Destacó además que las áreas rurales se están convirtiendo en pueblos fantasmas porque los campesinos, sobre todo los jóvenes, están dejando sus comunidades por la miseria en la que viven y van en busca de empleo o de mejores condiciones de vida, sin contar a los desplazados.

Al final de una reunión empresarial de este sábado, Murillo reconoció que hay gran preocupación por las otras caravanas que vienen hacia Chiapas, incluyendo una de El Salvador.

La Frontera Sur Abierta de Par en Par.

El Presidente de la Canaco hizo énfasis que los extranjeros que han ingresado masivamente en los últimos días, lo han hecho cantando sus himnos nacionales y ondeando sus banderas, como si se tratara de una burla a las leyes y a las autoridades mexicanas.

“Esos actos y otros nos han demostrado a los ciudadanos que nuestras autoridades federales fueron rebasadas y que no tuvieron la capacidad para salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad que reclamó la población”, indicó al señalar que “la frontera sur del país sigue siendo, como siempre, una puerta abierta de par en par en donde pasa de todo”

Comentó que ahora todo mundo está viendo que decenas de toneladas de mercancías de dudosa procedencia pasan durante todo el día por el río Suchiate, incluso a un lado de los policías federales, y no hacen nada para frenarlo, aun cuando es un descarado fraude fiscal y un duro golpe para el comercio establecido.

“La frontera sur no solamente es porosa, sino un claro ejemplo de que funcionarios deben de estar involucrados en temas de corrupción, porque es la única explicación de que permiten todo ese ingreso ilegal al país”, agregó.

Por eso, apuntó que están pidiendo al Gobierno Federal entrante que, si en verdad quiere demostrar un combate efectivo a la corrupción, frene las actividades de los cientos de balseros que operan cínicamente en el río Suchiate, “porque de no hacerlo serán más de lo mismo”.

“En los sectores productivos y en la sociedad en general hay gran preocupación porque en esos flujos de extranjeros pudieran viajar delincuentes y hasta terroristas, porque no hay ningún control gubernamental que permita saber quién son esos extranjeros, de dónde vienen y si tienen antecedentes penales”, comentó.

Tres Mil Migrantes a Unos Metros de la Frontera.

Mientras todo eso ocurre, unos tres mil migrantes de diversas nacionalidades, la mayoría hondureños, se concentraron este sábado por la tarde en la comunidad fronteriza guatemalteca de Tecún Umán, a menos de un kilómetro de territorio mexicano.

Estos han llegado de varias regiones, luego de que a mitad de semana decidieron pulverizar la caravana en la que venían y formar pequeños grupos dispersos entre la población, luego de los operativos policíacos y militares implementados por Guatemala.

Al llegar a Tecún Umán trataron de inmediato cruzar en balsas a territorio azteca, pero ambos lados del afluente están siendo vigilados por elementos federales e, incluso, hay recorridos en lanchas.

Tampoco pueden utilizar el Puente Internacional Rodolfo Robles, conocido popularmente como Suchiate 1, porque en ambos lados sigue cerrado y reforzado con pesadas placas metálicas, desde el sábado pasado cuando la primera caravana irrumpió violentamente ese cruce y hubo enfrentamiento con policías.

Todo eso ha generado que esos tres mil sigan en el parque central de Tecún Umán, en espera de la más mínima oportunidad para poder ingresar a México por medio de balsas o nadando, es decir, de manera ilegal

La vigilancia policíaca se ha extendido también en los puntos de internación informales que utilizan generalmente los indocumentados y los traficantes de mercancías, aunque esta última actividad se ha restablecido, lenta pero progresivamente.

Las fuerzas militares y civiles de Guatemala también han reforzado su frontera con El Salvador, luego de otra convocatoria para que una caravana de unas 6 mil personas salga de esa nación hacia México, tratando de imitar a sus antecesores hondureños.

Los informes señalaban que estos tratarían de cruzar la franja limítrofe de su país este sábado, pero siguen de cerca las noticias de lo que está ocurriendo en la ruta, sobre todo la detención de cientos de migrantes, tanto en territorio guatemalteco como el de México.

Las Otras Nacionalidades Camufladas.

Por ejemplo, las autoridades federales de Guatemala confirmaron que en las últimas horas detuvieron a unas 200 personas que viajaban camufladas en los flujos de hondureños, pero al investigarlos resultaron ser de otras nacionalidades, como Camerún, Etiopía, Ghana, Eritrea, Sri Lanka, Haití, entre otras.

De acuerdo a fuentes oficiales, en los operativos realizados para tratar de persuadir a las caravanas de los últimos días a que retornaran a su país de origen, se detectó la presencia de extranjeros que no coincidían con las características propias del resto de los centroamericanos.

Al pedirles que se identificaran, resulto que son de diversas nacionalidades africanas y asiáticas, y aprovechaban el éxodo de hondureños para tratar de atravesar ilegalmente a Guatemala e ingresar de la misma manera a México.

Los detenidos fueron trasladados a un albergue, según las autoridades migratorias, en tanto se resuelve su situación jurídica.

Estas personas fueron aseguradas en la segunda caravana de hondureños de los últimos días. Se desconoce cuántos viajaban en la primera y de qué nacionalidad eran.

Los Árabes, los Italianos y la Red de Tráfico de Personas.

Por lo pronto no se ha dejado en claro si en el movimiento de extranjeros de las últimas dos semanas tiene algún vínculo con la red de traficantes de seres humanos que se desmanteló en Guatemala.

Y es que, los reportes policíacos señalan que las fuerzas de seguridad de ese país arrestaron en la capital a seis guatemaltecos señalados de integrar una banda internacional de tráfico de migrantes.

Según una declaración de Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, a medios de comunicación, los sospechosos fueron capturados en un barrio del norte de la Ciudad de Guatemala, por estar supuestamente vinculados “a una estructura criminal internacional relacionada al transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo”.

Conforme a las investigaciones, los inculpados son señalados de haber recibido 365 transacciones bancarias por unos 10 millones de Dólares de Emiratos Árabes Unidos, Italia y los Estados Unidos.

Se cree que gran parte de esos recursos fueron canalizados de inmediato a hacia otras cuentas bancarias, algunas ubicadas en México y en los Estados Unidos.

La vocera afirmó además que “se determinó que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal. Se presume que el mismo se origina del tráfico ilegal de personas”.

Así también, que los detenidos forman parte de una estructura criminal internacional detectada en Enero de 2014 con la captura de 25 personas que recibieron en Guatemala, transferencias millonarias de países de Asia, Europa, Norteamérica y África. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello