Comercio Informal Invade las Banquetas de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 27 de Octubre.- Personas que pasan todos los día en la Avenida Juárez y Calle Zaragoza de esta ciudad, están inconformes en contra de los vendedores comerciantes irregulares, quienes venden sus colchas y toallas en diferentes sectores, por lo cual le exigen al edil José Luis Laparra Calderón que los mande reubicar al no tener un lugar donde vender sus mercancías.

También mencionan que dejen libres las banquetas para poder caminar tranquilamente y no se bajen al arroyo vehicular para no correr el riesgo de ser de atropellados.

Dicen que esta no es la primera vez en que los comerciantes ocupan las banquetas para vender sus artículos e indican que se aplique una multa de acuerdo al Bando de Buen Gobierno Municipal en caso de no acatar el reordenamiento. EL ORBE/José Ángel López