Gobierno de Velasco Atiende la Salud de más Familias Chiapanecas

Con el rescate de una red de Hospitales, Clínicas y Centros de Salud que se han puesto en marcha en la mayoría de los 123 municipios, en Chiapas se atiende la salud de más familias chiapanecas, aseguró el gobernador Manuel Velasco Coello.

Luego de que recientemente se puso en marcha el nuevo Centro de Salud de Servicios Ampliados en el municipio de Tumbalá, el mandatario chiapaneco dijo que gracias a este tipo de obras que se impulsa en la entidad, se brinda atención médica de calidad con especialistas y equipo de alta tecnología, especialmente enfocado a la salud de la mujer indígena.

Señaló que con más infraestructura hospitalaria, la ciudadanía es atendida con mayor eficacia, con médicos y enfermeras más capacitados.

En el caso específico del Centro de Salud de Tumbalá, es un compromiso cumplido de una añeja demanda de los habitantes de la región Chol, ya que tenía 43 años que no se había construido infraestructura de salud similar con mayor capacidad, equipamiento tecnológico y dotación de medicamentos.

“Ahora nuestros hermanos indígenas cuentan con un nuevo y moderno nosocomio con Servicios Ampliados”, subrayó el Ejecutivo estatal.

En ese sentido, puntualizó el Gobernador del Estado, los Centros de Salud que se construyen en Chiapas no solo cuentan con servicios de Medicina General, sino que también con otras especialidades como Odontología, Nutrición y Psicología.

Asimismo, se otorga el servicio de Farmacia, Quirófano, Laboratorio para Transfusiones, Ultrasonido y Rayos X, sala de expulsión, medicina preventiva, área de hidratación oral; así como un área de observaciones, sala de usos múltiples, servicios generales y cuarto de curaciones, que antes no había en algunas comunidades del estado.

De esta manera, Velasco Coello refrendó su compromiso con la gente que se benefician con obras con sentido social, en el que Chiapas ha dado pasos firmes para reafirmar el desarrollo, bajo un esquema de unidad y participación entusiasta.

En materia de salud, dijo, se trabaja no sólo para construir más obras sino también para fortalecer el equipo médico, a fin de extender la cobertura de servicios profesionales en este rubro.

Es preciso destacar que con este tipo de obras, se otorga a la población de las micro-regiones una atención integral y de calidad a través de un catálogo de servicios médicos, mediante acciones preventivas, curativas, de rehabilitación, fomentando la participación comunitaria y el auto cuidado de la salud. ICOSO