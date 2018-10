Locatarios Exigen Poner Orden en el mercado “Sebastián Escobar”

* Denuncian Falta de Mantenimiento en las Instalaciones.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Locatarios del mercado “General Sebastián Escobar”, ubicado en el centro de la ciudad, se pronunciaron porque se ponga orden al interior del inmueble que además se encuentra en muy malas condiciones para ser habitado.

El administrador del mercado, Didier Andrés Díaz, señaló que como consecuencia de la falta de mantenimiento, el inmueble presenta severos daños estructurales, así como en baños, pasillos, losa deteriorada.

Los recursos económicos que se generan en el mercado están siendo controlados directamente por la Tesorería Municipal, antes no pasaba eso, lo mismo que el dinero de los baños lo manejaba el administrador en turno, ahora los cobradores son enviados directamente por la autoridad municipal para que haya transparencia.

También hay malas prácticas y malas costumbres por parte de los locatarios, dijo, malos hábitos que se dejaron de administraciones anteriores, lo cual ha provocado que haya muchos problemas, entre ellos 180 locales abandonados en el mercado “Sebastián Escobar” y 60 locales en el mercado “5 de Mayo”, que está contiguo.

Díaz afirmó que esos espacios son utilizados como bodega para que los vendedores del comercio informal guarden su mercancía, situación que ha sido propiciada por los mismos locatarios que se han prestado a darlos en arrendamiento a pesar de saber que se trata de gente que anda vendiendo en la vía pública.

Hay muchas problemáticas que deberán solucionar por la vía jurídica, entre ellas locatarios que tienen adeudos desde el 2006 a la fecha y dijo desconocer a cuánto asciende el monto que las autoridades en turno no cobraron, e indicó que los ajustes o cobros los hará directamente la Tesorería Municipal.

Aseguró que los locatarios lo acusan de no actuar para la limpia de los pasillos y otras áreas, pero ellos sus obligaciones no las cumplen y dijo que no trata de evadir su responsabilidad pero apenas tiene 25 días en el cargo y le están exigiendo cambios que anteriormente al parecer no se preocuparon.

El Mercado en Malas Condiciones Estructurales.

En tanto, la comerciante Dora María Avendaño de la Rosa señaló que tiene muchos años que el mercado no recibe ningún tipo de mantenimiento; la última vez fue en la administración municipal 1999-2001.

Aseguró que han llevado a la Oficialía de Partes infinidad de escritos dando a conocer la problemática, pero no ha habido ninguna respuesta.

Actualmente presentaron una solicitud a Protección Civil Municipal a cargo de Andrés Pascual Luna Aceituno para que realice un dictamen sobre las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, pero están a la espera de la respuesta.

Hay una zona donde está ubicado un tanque estacionario de 1,500 kilogramos y la losa ya se hundió, representando un serio peligro, toda vez que cuando hubo un incendio se debilitó la estructura y no le dieron mantenimiento.

Nunca Aparecieron Recursos

Anunciados Para el Mantenimiento.

Por su parte, el locatario Oscar Sumuano, dio a conocer que en la administración de Neftalí Del Toro Guzmán se anunciaron recursos para el mantenimiento y rehabilitación de los mercados, pero el dinero que lo dieron como ejecutado, nunca se vio en obras ni apareció.

Anunciaron 800 mil Pesos para el mercado “Sebastián Escobar”; millón y medio para el “Soconusco”, 700 mil para el Tianguis “Emiliano Zapata” y 500 mil para el Tianguis “Tapachula”, lo cual nunca se aplicó pero lo dieron como ejecutado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González