Avanza Caravana Migrante en Oaxaca

Tapanatepec.— Mientras que la primera caravana de migrantes compuesta por más de 7 mil centroamericanos arribó ayer a Oaxaca, otros 2 mil llegaron a la ciudad fronteriza de Tecún Umán, Guatemala, en espera de poder cruzar a territorio mexicano.

Este grupo de migrantes, principalmente hondureños, que ingresó a México —la mayoría de forma ilegal— a través del río Suchiate desde el pasado 19 de octubre con la intención de llegar a Estados Unidos, ya está en Tapanatepec, Oaxaca.

Antes de pisar territorio oaxaqueño permanecieron más de tres horas en la carretera debido a que el paso estaba cerrado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Fue hasta las 11:30 que los miles de hombres y mujeres alcanzaron a llegar a Tapanatepec.

Por la noche, una mujer hondureña acusó que un joven guatemalteco le quería robar a su hijo. El presunto ladrón estuvo a punto de ser linchado, pero los encargados de seguridad llegaron a calmar los ánimos, protegieron al señalado y después lo entregaron a la Policía Municipal.

Antes, en asamblea acordaron no aceptar el ofrecimiento del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar su estancia en el país. El padre Alejandro Solalinde los apoyó y dijo que es “una trampa” el plan Estás en Casa, porque no permite la salida de los hondureños de Chiapas y Oaxaca.

Ahí viene la tercera caravana

El pasado viernes, un segundo grupo, que no llegaba a los 300 integrantes, decidió avanzar de Chiapas a Oaxaca, pero en el camino fue detenido por agentes del INM y trasladado a la estación migratoria Siglo XXI.

A pesar de esto, en la línea divisoria entre México y Guatemala se está formando una tercera caravana, ya suman unos 2 mil migrantes, que llegaron a Tecún Umán entre la noche del pasado viernes y el sábado.

Advirtieron que cruzarán a territorio mexicano —sin papeles— a pesar de la militarización en el río Suchiate, que divide a ambas naciones. Dijeron que van a esperar el resto de los integrantes de la caravana que todavía transitan por territorio guatemalteco, y a otros que este domingo saldrán de El Salvador. Acordaron realizar labores de limpieza por donde pasen, y avanzar en orden.

También se comprometieron a apoyar a las mujeres que vienen con sus hijos menores y no abordar ninguna clase de vehículo.

En la junta analizaron las formas para ingresar sin violencia a tierra mexicana a través del río. SUN/Fotos/Roberto Corado