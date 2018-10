Habrá Diálogo Directo Entre el Gobierno Federal y la CNTE

*Manifiesta Esteban Moctezuma.

Ciudad de México.- En un hecho inédito, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrá diálogo directo con el próximo presidente. “Se abrió el diálogo con la coordinadora. Diálogo que no había existido en 40 años”, dijo el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Tras reunirse con ellos en la casa de transición, el integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador agregó que se trabajará no de lado, sino “de frente” con los maestros.

“Vamos a trabajar para conocer los problemas del magisterio y sus representaciones sindicales. Vamos a trabajar con todos los maestros, independientemente de su filiación política. Lo importante es que todos los problemas administrativos y laborales que tienen los maestros tengan atención por parte de la administración pública y del gobierno en general”.

Se espera instalar una mesa de negociación antes de que arranque el próximo gobierno.

“Hay un planteamiento de trabajar de manera completa. Acordamos un diálogo sincero, abierto, de frente algo que no habíamos tenido para que veamos los temas”, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado, de la sección 18 de Michoacán.

“A partir de hoy se abren las mesas de trabajo”, agregó Enrique Enríquez Ibarra, de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.

Después de una reunión con el presidente electo, los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), dijeron que se le plantearon las principales exigencias del movimiento: echar atrás las consecuencias de la reforma educativa, por ejemplo mediante la reinstalación de los profesores cesados; abrogación de la reforma educativa; y liberación de presos políticos.

“Nosotros ya dijimos que cualquiera que se dé, vamos a salir a las calles por lo tanto ellos saben si se van a atrever a hacer lo de la evaluación. Nosotros ya lo dejamos bien planteado”, dijo Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7 de la coordinadora en Chiapas.

"Planteamos el saludo y muy claro: una relación bilateral de la CNTE con el nuevo gobierno; en los próximos días estaremos trabajando la agenda de la CNTE: abrogación de la reforma educativa, consecuencias de la reforma, temas económicos y administrativos que tiene el magisterio a nivel nacional", dijo Zavala Hurtado.