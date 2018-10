Concluye Consulta Ciudadana Para el Plan Gubernamental de Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al dar por finalizada la Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan de Gobierno 2018-2024, ante la presencia de las y los rectores y directores de las distintas instituciones de educación superior, a quienes agradeció por su compromiso, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que la participación ciudadana será fundamental en el ejercicio del gobierno que iniciará el próximo 8 de diciembre.

“Qué mejor que la universalidad del conocimiento para convocar a todas y todos los chiapanecos a poder conjuntar todas las propuestas para el proyecto de gobierno con el que nos vamos a regir y que será el punto de partida para el trabajo permanente que realizaremos en todo este proceso desde el 2018 al 2024”, expresó.

Escandón Cadenas manifestó que las propuestas recibidas en este ejercicio, a través de la web y en los foros presenciales, son muy parecidas a las que por muchos años han venido recogiendo en sus recorridos por todos los rincones de la entidad, “la gente se queja, comenta, reclama, pero no ha encontrado eco; quiero decirles que ahora sí se va a trabajar de forma auténtica y legítima, porque no hay mayor presencia en la legitimidad que la participación del pueblo”.

En este sentido, reiteró que su gobierno actuará de manera seria para atender a la sociedad que demanda terminar con vicios como la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo, “quien no lo entienda tendrá que enfrentarse a la justicia, sin distinción, así sean amigos, amigas, compadres, familiares o colaboradores de su administración”.

De la misma forma, afirmó que se implementará la austeridad, lo que no significa menor eficacia, ya que el presupuesto público se invertirá de manera transparente: “tenemos que hacerlo rendir, hacer más con lo mismo y, si se puede, hacer más con menos. Vamos a trabajar por Chiapas como si fuera una empresa que hay que llevar hacia adelante con toda responsabilidad”.

En el marco de este evento, se hizo la relatoría de las mesas de trabajo que se desarrollaron en los foros presenciales, que se realizaron en Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer que la población presentó propuestas y soluciones a los principales temas que afectan a Chiapas en los siguientes ejes: Austeridad, Anticorrupción y Seguridad; Desarrollo Económico y Medio Ambiente; Bienestar Social; Gobierno Vinculado; y Ciencia, Tecnología e Innovación. Comunicado de Prensa