Paralizan Obra del Muro de Contención de Puerto Madero

*Transportistas Argumentan que No les han Pagado.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre.- La obra de la ampliación del muro de contención que se estaba realizando en Puerto Madero, fue suspendida luego de que los transportistas argumentan que el Gobierno Federal no les ha pagado.

Decenas de camiones de volteo de la región que llevaban hasta ese lugar tonelada de piedras de diversas dimensiones y peso, para ser colocadas en la reparación de una ventana de alrededor de 500 metros de largo, decidieron frenar sus actividades hasta que no les cubran los adeudos.

Antes de esa postura, se creía que el muro, que ha sido una de las demandas más insistentes de los tapachultecos en los últimos 15 años, se concluiría a finales de Noviembre o principios de Diciembre.

Sin embargo, la falta de la canalización de los recursos y la conclusión de la administración federal en un mes, podría dejar esa obra en inconclusa.

La falta de reparación de ese tramo provocó cada año que los embates del mar entraran hasta la parte urbana y dañara viviendas, comercios e infraestructura de servicios públicos, sin contar que sigue siendo un peligro para los turistas que paseen por ese sector.

Por ello, se espera que los legisladores chiapanecos intervengan para que los recursos económicos sean canalizados de inmediato y la obra pueda ser concluida. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello