Proponen Militarizar de la Frontera Para Cerrar el Paso de la Migración a México

Tapachula, Chiapas, 31 de octubre.- Ante la vulnerabilidad que siempre ha tenido la zona fronteriza, se hace necesaria la militarización, afirmó Cruz Alfredo Salinas Barcelot, presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad.

Señaló que durante los últimos días se ha visto lo que siempre han denunciado, que por esta región entra quien quiere o lo que quieren y ninguna autoridad ha sido capaz de atender esta problemática.

Son miles de personas que están entrando a territorio nacional y ni siquiera están llenando los cauces legales y con ello se está atentando contra la soberanía nacional, además de que son polleros, quienes están haciendo el negocio, “y estamos preocupados porque se va a incrementar la inseguridad que se viene sufriendo en esta región”, agregó.

Como no ha habido ningún control en materia de seguridad ni revisión sobre los antecedentes de cada uno de los integrantes de las caravanas, sin duda alguna a la región y al resto del país podrían estar llegando infiltrados decenas que cuentan con antecedentes penales en su país.

Salinas Barcelot señaló que ello se comprueba con la detención de dos hondureños que cuentan con órdenes de aprehensión y aunque ya fueron trasladados a su país, la preocupación es cuántos lograron colarse hacia el territorio nacional.

En el caso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay ningún plan específico de combate a la inseguridad, lo único que ha dicho es que se va a capacitar a los cuerpos policiacos y a los ministerios públicos, que según los van a profesionalizar y a pagarles más, pero con eso no se va a resolver de fondo y la esperanza que había para el próximo sexenio se empieza a diluir, al menos en lo que a la seguridad se refiere.

Por otra parte, es una política equivocada del Secretario de Gobernación, quien declara que entren los migrantes, siempre y cuando lo hagan en forma ordenada; lo que pasa, es que como ellos están en la Ciudad de México y no enfrentan la violencia que vivimos, es que hace esas declaraciones.

Además sin tomar en cuenta que un día de estos se van y dejarán a López Obrador el paquete, quien ya dijo que pondrá a votación la realización del tren Maya, y si no es favorable qué se hará con todas esas personas a las que le ofreció mano de obra de chaporreo.

Aunado a ello, la sociedad que ya está cansada de asaltos y robos a comercios, se organiza para una marcha en protesta por el ingreso de tantos migrantes que desestabilizan nuestro querido Chiapas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González