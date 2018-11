Rescatan a Siete Niños Secuestrados que Traficantes Llevaban en Caravana Migrante

*Se Alista Otra Caravana de El Salvador, los Alientan Polleros.

*TRES MIL CENTROAMERICANOS QUE DESISTIERON A CONTINUAR EN LAS CARAVANAS, SOLICITARON REFUGIO EN TAPACHULA, EN EL MARCO DE UNA MIGRACIÓN ORDENADA, Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA MESOMERICANA.

Tapachula, Chiapas; 31 de octubre. – Funcionarios de Guatemala y de un reconocido grupo de vigilancia judicial internacional, confirmaron a medios de comunicación que al menos siete niños que estaban siendo traficados por personas dentro de la caravana de migrantes, fueron rescatados.

Los primeros informes señalan que los menores de edad ya recibieron comida, agua y atención médica, y que los delincuentes fueron detenidos, aunque no se han dado más detalles.

Se espera que las autoridades de Guatemala y México, den a conocer los informes sobre las personas que se han detenido en la caravana de hondureños, por sus antecedentes penales, por homicidio, tráfico de drogas y otros delitos.

Este miércoles se informó también que el ex diputado federal, Bartolo Fuentes, tuvo que abandonar Honduras luego de que es señalado como uno de los promotores de la primera caravana que partió de esa nación hacia México.

En sus cuentas personales dio a conocer que ya se encuentra en El Salvador de manera temporal, y que las acciones de las últimas horas en su contra le parecen de intimidación y parte de la persecución que denuncia hay en su contra en Honduras.

En las últimas dos semanas han ingresado a territorio mexicano alrededor de 15 mil migrantes de manera multitudinaria, legal o indocumentada, mientras otros seis mil aún viajan en diversos grupos por Guatemala en su sueño de llegar a los Estados Unidos o quedarse a vivir en alguna parte del país.

Hasta la noche de este miércoles, 2 mil 850 extranjeros, entre hondureños y salvadoreños, habían cumplido con el protocolo administrativo para solicitar refugio en México y esperarán a que las autoridades investiguen su procedencia y descartar la posibilidad de que alguno de ellos tenga antecedentes penales.

De ese grupo, alrededor de 300 ya obtuvieron una Clave Única de Registro de Población (CURP) temporales que les extendieron las autoridades mexicanas. Con esos documentos ya tienen acceso a recursos internacionales de entre 800 y mil 200 pesos mensuales.

El tener esa garantía constitucional, les permite, además, la posibilidad de que puedan entrar y salir del albergue en donde estén radicados, sin problema alguno, aunque no pueden salir de la ciudad y tienen que acudir cada diez días a las oficinas migratorias a firmar una lista con la que se certifique que están en Tapachula.

Esto en un periodo de 45 días como máximo, mientras que las autoridades mexicanas definen su solicitud de refugio en el país. De ser denegada esa solicitud, tendrán que ser deportados.

Esas casi tres mil personas que se encuentran en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que fue habilitada como albergue temporal, desistieron seguir su paso en alguna de las cinco caravanas que han llegado a Chiapas en los últimos días, con la esperanza de obtener el beneficio de quedarse a vivir legalmente en México.

Para ello, tuvieron que entregarse a las autoridades migratorias, identificarse y dejar que sean investigados en el albergue, en donde reciben comida, agua, atención médica, ropa y algún otro tipo de ayuda humanitaria.

La espera de la resolución oficial, enfermedades y el desánimo, ha llevado a 386 hondureños a solicitar a las autoridades mexicanas el retorno a su país. Algunos de ellos, dada su condición de salud, han sido por la vía terrestre y otros por la aérea.

Mientras, las caravanas avanzan en su proyecto de llegar al centro del país y luego a la frontera con Estados Unidos para tratar de ingresar a esa nación, lo hacen en grupos compactos porque en su recorrido han encontrado infinidad de retenes y los operativos en las ciudades continúan.

Derivado de esas pesquisas, en donde los que se apartan y se rezagan no pueden comprobar ante las autoridades su legal estancia en el país, inevitablemente son deportados.

En promedio, todos los días llegan a Tapachula unos 500 migrantes asegurados y transportados en 12 camiones, para ser repatriados; es decir, unos 7 mil 500 en quince días.

CÓMO VA EL PASO DE LAS CARAVANAS

De las cinco caravanas, dos han cumplido con la formalidad. La primera de ellas fue la de las Madres de Migrantes Desaparecidos que están cumpliendo, por trigésima ocasión, un recorrido por ocho estados de la República Mexicana, para buscar a sus familiares con los que perdieron comunicación desde hace varios años.

Esas 29 mujeres y su coordinador, así como los acompañantes de diversos organismos de derechos humanos y asociaciones civiles, arribaron este miércoles a la Ciudad de México, donde desarrollarán varias actividades.

La otra caravana que también lo hizo de manera legal, es la que llegó de El Salvador. Ellos entraron a Guatemala con todos sus documentos en mano; cruzaron los 250 kilómetros que tiene de ancho esa nación y se presentaron este martes en el Puente Internacional Suchiate 2, ante oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM).

De esa manera, formal y ordenada, 298 personas, entre mujeres, menores de edad, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, así como jóvenes, dijeron ser aspirantes a obtener un estatus de refugio.

Otros 45 de ese mismo grupo fueron admitidos este miércoles en Suchiate, quienes en global fueron trasladados a la Feria Mesoamericana.

Estos 343 extranjeros, cumplieron con todos los requisitos que marca la ley y, muy probablemente, en esta misma semana podrían obtener su CURP temporal, mientras continúa su proceso de refugio.

Días antes que ellos, una caravana de unas 400 personas fue desactivada por Policías Federales en el municipio de Frontera Hidalgo, donde la mayoría fueron detenidos para ser deportados, aunque unos cien lograron darse a la fuga.

Sin embargo, la tensión continúa porque dos caravanas con miles de extranjeros siguen su marcha. La primera, de unas 10 mil personas que ingresó ilegalmente a territorio mexicano el pasado 19 de octubre, luego de un enfrentamiento con Policías Federales, estaba cerca de abandonar Oaxaca este miércoles para seguir su rumbo al centro del país.

Los reportes señalan que en ese contingente ya van solamente unos 3 mil, es decir, la tercera parte de los que arribaron violentamente a Chiapas.

Los últimos, otro grupo de unos 2 mil 500 hondureños que se enfrentaron el domingo con Policías Federales de ambos países y que ingresaron el lunes a Chiapas, partieron este miércoles de Tapachula rumbo al de Huixtla.

La forma tan agresiva con la que arremetieron con palos, piedras, tubos y otros objetos con los uniformados fue visto en transmisiones en vivo en casi todo el mundo.

Por ello, las labores educativas, comerciales y de las actividades cotidianas de la sociedad, se paralizaron a su paso. Primero en el municipio de Suchiate, después en Tapachula y en Huixtla, mientras que el resto de las comunidades de la Costa de Chiapas se preparan con una actitud similar.

La sociedad a su paso les retiró el apoyo. Ningún vehículo en la carretera se ha querido parar para ayudarlos en su camino y también las organizaciones sociales no se presentaron, como en los casos anteriores, para darles comida, agua, ropa y calzado.

Por lo mismo, su llegada a Huixtla fue muy larga. Los primeros arribaron por la mañana y los últimos casi al final de la noche. Se concentraron en la plaza central y ahí las autoridades municipales organizaron un albergue con comida, agua y atención médica.

La sociedad de ese municipio decidió suspender clases, cerrar sus locales comerciales y refugiarse en sus domicilios.

Por acuerdo de los dirigentes de esa marcha de extranjeros, acordó que este jueves en la madrugada saldrán de Huixtla con rumbo a Mapastepec, donde descansarían un día.

CUÁNTO CUESTA LA MANUTENCIÓN DE LOS MIGRANTES

Los reportes oficiales señalan que este miércoles por la noche ya no había nadie en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en Suchiate, aunque continúa cerrado.

Así también, que fue desalojada la Estación Siglo XXI del INM de los migrantes de caravanas en tránsito y solamente permanecían algunas horas los que están siendo asegurados y siguen el proceso de repatriación.

De acuerdo a las autoridades municipales de Tapachula, la manutención de cada migrante de estas caravanas en territorio nacional les cuesta a los mexicanos alrededor de 2 mil 300 pesos diarios.

En base a esa declaración, de los 15 mil que se suponen han pasado en estas dos semanas, podrían haber generado un gasto diario de unos 34.5 millones de pesos, tanto de comida, agua, medicamentos, movilización de patrullas y personal policíaco, entre otros.

A eso habría que destacar que en la Feria Mesoamericana ya hay casi tres mil personas viviendo y que permanecerán en ese lugar hasta el mes de diciembre, mientras le dan respuesta a su solicitud de refugio.

Los que salgan beneficiados, tendrán que ser agregados en los programas sociales de gobierno, tanto en educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, entre otros.

La propuesta del actual gobierno federal es que serán beneficiados con todo ello, siempre y cuando se queden a vivir en Oaxaca y Chiapas, coincidentemente los estados más pobres del país, según el Coneval.

Lo peor de todo es que en la tarde de este miércoles partió la sexta caravana con miles de migrantes desde la plaza al Divino Salvador del Mundo con rumbo a México.

Los salvadoreños, como sus paisanos que ya están en Tapachula, viajan con documentos en mano para poder atravesar Guatemala sin problemas y arribar a Suchiate para también solicitar su estancia formal en Tapachula, con el deseo de obtener el refugio.

Se cree que durante el jueves y viernes ingresarán a Guatemala de manera legal, para después orientar su rumbo hacia Chiapas, el cual prevén acceder formalmente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello