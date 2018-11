Concanaco Pide Reducción de Tarifas Eléctricas Para el Sector Empresarial

* Insuficientes los Ajustes Hechos por la CFE.

Ciudad de México.- La reducción del 12 y 17 por ciento en el cobro de las tarifas eléctricas para el sector empresarial en lo que resta del año sólo es un atenuante, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y adelantó que insistirán para que se modifique la metodología que se aplicará en 2019.

En entrevista, José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial, indicó que si bien es un logro que se haya disminuido el costo de las tarifas de media y alta tensión para las empresas de comercio, servicios, turismo e industrial, no es la medida que se deseaba, luego de que las alzas oscilaban entre 15 y 70 por ciento.

Recordó que el problema inició en enero, cuando se reportaron los incrementos luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) modificó en diciembre de 2017 la metodología para el cobro del servicio eléctrico. Aunque a partir de febrero se ajustaron las tarifas, esto solo fue temporal, pues en julio pasado de nueva cuenta la Confederación recibió 40 mil quejas por parte de sus agremiados.

En ese sentido, al menos el 80 por ciento de las inconformidades reportaban alzas en los cobros de entre 15 y 70 por ciento, mientras que el restante 20 por ciento de las quejas superaban los 100 puntos porcentuales y llegaban hasta 300 por ciento en pocos casos.

Reiteró que desde un principio Concanaco advirtió que no sería sostenibles indefinidamente los precios de los productos y los servicios si alguno de los insumos impotentes tenían un incremento tan alto, por lo que aún con esta baja tarifaria, va a ser inevitable que se trasladen los costos a los consumidores.

Agregó que la afectación en los precios de los productos pueda darse si continua la tendencia de la depreciación del peso frente al dólar, pues este incide en la compra de combustibles como el gas natural para la producción de energía eléctrica en algunas zonas del país.

“Si sigue esta tendencia sería insostenible que se mantengan los precios como hoy se tienen”, sostuvo.

El líder empresarial comentó que a pesar de la reducción anunciada el jueves, el sector empresarial buscará que se modifique la legislación, pues existen 14 iniciativas en la Cámara de Diputados para reducir las tarifas eléctricas,

Destalló que recurrirán primero al legislativo y no al nuevo gobierno que entrará en funciones a partir de diciembre porque la CRE es la que tiene las facultades para hace las modificaciones pertinentes y sólo con cambios en las leyes se puede dar esto, no a través de un decreto presidencial y en caso de hacerse por esa vía implicaría que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplique un subsidio a los generadores de energía, es decir, la Comisión Federal de Electricidad y algunas empresas del privadas.

Mencionó que la nueva metodología va a ser consensuada y se espera que refleje mejor las condiciones de consumo real de media y alta tensión que es la que afectaba comerciantes, prestadores de servicios y turismo, así como a los industriales.

Afirmó que el incremento en las tarifas eléctricas a lo largo del año fue mucho mayor al que se hubiese esperado por efectos de inflación y que impactan a la competitividad de las empresas y aún con el ajuste anunciado ayer, sólo resulta ser una atenuante que no da solución al problema

Actualmente CFE genera el 85 por ciento de la energía que se produce en el país, mientras que el 15 por ciento restante es producida por empresas privadas a través de granjas solares y parque eólicos, pero se espera que para el siguiente año esa cifra aumente a 30 puntos porcentuales. AGENCIAS