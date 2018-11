En Caravanas, la Nueva Modalidad Migratoria

* Viven Crisis Humanitaria en Centro y Sudamérica.

Los conocedores del tema la llaman éxodo de centroamericanos, otros la motejan como caravanas migratorias, lo cierto es, que estamos viviendo una crisis humanitaria severa.

Las caravanas es la nueva modalidad para conquistar el llamado “Sueño Americano”, pese a las advertencias de xenofobia del mandatario estadounidense Donald Trump.

Esta, es la cuarta caravana y está conformada por cerca de dos mil centroamericanos, de ellos el 75 por ciento son de nacionalidad salvadoreña. El resto de Honduras y Guatemala.

Los reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dictaron que esta cuarta caravana salió con cerca de mil 300 salvadoreños.

Sin embargo, en el paso de Tecún Umán hacia México, la cifra incrementó a dos mil, hondureños y guatemaltecos se sumaron.

Burlaron a las autoridades de seguridad y migratoria. Cruzaron el río Suchiate y rechazaron la ayuda humanitaria oficial.

El argumento para ignorar y rechazar la ayuda es que según ellos, no confían en las autoridades migratorias, “nos van a deportar”- expresó Estefany, joven salvadoreña de 21 años de edad.

La viceministra para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, informó que unos mil 300 salvadoreños que salieron en caravana el pasado domingo rumbo a Estados Unidos venían con la idea de solicitar asilo en México.

Sin embargo, tras leer las noticias decidieron no separarse y entrar juntos a México, “la migra si ve grupos pequeños nos agarran, por eso la instrucción es no separarnos” -platicó para este medio Estefany.

Donald Trump aseguró que podría enviar hasta 15 mil militares a la frontera con México ante la llegada de estos miles de centroamericanos.

Por ello Liduvina Magarín aseguró que con el objetivo de que las familias salvadoreñas es que se informen, que tomen una decisión responsable y no pongan en riesgo la vida de los niños en la ruta migratoria, por eso brindan “acompañamiento” a su grupo de compatriotas.

Desde este viernes entraron por el Suchiate y se asentaron en Metapa, allí reciben atención médica, alimentación, ropa, cobertores, y demás ayuda humanitaria otorgada por la autoridad municipal que encabeza Aremi Balboa Victorio.

El patriotismo y la xenofobia hacia ellos por parte de algunos mexicanos es cruel, pese a que mucha gente les ayuda otros más abusan de ellos.

Por ejemplo en Metapa, llegan cambiadores de divisas, pagan su Dólares en 10 y 11 Pesos. Las tiendas venden sus productos al doble, las distribuidoras de tiempo aire para telefonía también hacen su agosto.

La Policía Federal merodea la zona, mientras que las volantas del Instituto Nacional de Migración están instaladas en puntos clave.

Se habla de una posible 5a. Caravana, 7 mil centroamericanos más. Incluso de una especial de brasileños y venezolanos que también huyen de la marginación, el hambre, desempleo, la violencia, la desaparición forzada, la trata de blancas y demás flagelos que los obliga a buscar el “Sueño Americano”.

Las caravanas migrantes por ahora es el tema de moda en la frontera sur, y la conforman todo tipo de personas.

La porosidad y fragilidad de una frontera de membrete, la hacen vulnerable y caldo fértil para los principales operadores de estas estampidas humanas, llamadas éxodo.

El coyotaje y los operadores han creado esta nueva modalidad y nadie, absolutamente nadie las puede frenar.

Los ojos de las ONG’s y los derechos humanos satanizarían, si se restringe con la fuerza pública, la entrada a nuestro país de los migrantes, pero Trump sí defiende a sus ciudadanos y les va a echar piedra por bala. EL ORBE/Darinel Zacarías/ Fotografías/Elías Villacinda