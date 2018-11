Frontera Sur, Porosa y sin Protección Alguna; Decenas de Balseros Reanudan Actividades

*PUENTE “RODOLFO ROBLES” REABRE SUS PUERTAS SÓLO PARA El TURISMO A PIE.

* VAN 3 MIL 230 SOLICITUDES DE REFUGIO EN DOS SEMANAS. PRIMERA Y SEGUNDA CARAVANA LLEGAN A VERACRUZ Y PIJIJIAPAN RESPECTIVAMENTE.

Tapachula, Chiapas; 3 de noviembre.- Cientos de balseros de México y Guatemala reiniciaron sus actividades este sábado en el municipio de Suchiate, con el paso de decenas de toneladas de mercancía de dudosa procedencia, de un lado hacia el otro de la frontera, incluso delante de policías federales.

En territorio chapín continuaron los operativos para el aseguramiento de extranjeros que no pudieran comprobar su legal estancia y, ya por la tarde, se reportó que el parque central de la comunidad fronteriza de Tecún Umán ya se encontraba libre de migrantes, así como las calles aledañas.

Eso motivó a que el Gobierno de ese país reiniciara, después de 16 días de estar suspendidas, las actividades aduanales y migratorias en el Puente Internacional Rodolfo Robles (Suchiate 1), y desmanteló las barricadas.

Sin embargo, sólo se permitió el paso de personas que quisieran atravesar de manera legal de un lado a otro, con fines comerciales, recreativos, con Tarjeta de Visitante Regional o jornaleros.

En el lado mexicano se actuó de manera similar, las gruesas placas metálicas con las que se había reforzado el portón de acceso, fueron retiradas.

También se abrió de nuevo la puerta de paso peatonal para la entrada de visitantes y de salida hacia territorio chapín, aunque, por obvias razones, el acceso vehicular aún está fuera de servicio.

Durante esas dos semanas se habían restringido las actividades de los balseros por la presencia de los migrantes. Este sábado todo volvió a la normalidad y con ello, el paso de la mercancía volvió.

A los balseros no les importó la presencia de centenares de policías federales y patrullas. Así como toneladas que bajaron en territorio chiapaneco para después llevárselas en diversas unidades de carga, así abastecieron a Guatemala.

En algunos casos se percibía que eran productos de la canasta básica, ropa, calzado, bisutería, mariscos, verduras, lácteos, azúcar y otros eran lo que se trasladaba; pero en otros, en cajas cerradas o costales, se desconoce qué tipo de productos eran.

Se cree que esas actividades se permitieron en tanto no lleguen más migrantes al parque de Tecún Umán, ya que, de ocurrir, se volverá a paralizar todo nuevamente.

Organismos sociales han señalado que unas 7 mil personas de diversas nacionalidades entraron a territorio guatemalteco de manera ilegal y aún deambulan en algunas regiones, tratando de camuflarse entre la población.

Protestan Migrantes en la Feria Mesoamericana.

Un grupo de migrantes se manifestó este sábado en la Feria Mesoamericana, al sur de la ciudad, exigieron a las autoridades les entregaran de inmediato la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP), y les dejaran salir, supuestamente por mala alimentación, falta de comunicación con sus familiares y otras irregularidades.

Se calcula que unos 200 hondureños participaron en el motín y la situación tendía a agravarse. Por ello, el Gobierno Federal, la Comisión de Ayuda a los Refugiados (COMAR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), decidieron conceder las CURP a los rijosos y abrirles las puertas del albergue.

Con ese documento oficial, esos extranjeros pueden estar en toda la ciudad sin ser detenidos por cuestiones migratorias y esperar, dentro o fuera del albergue, los 45 días como máximo que tienen las autoridades para dar una resolución a su solicitud de refugio.

De ser aceptados, serán los próximos ciudadanos chiapanecos y, de ser rechazados, tendrán que ser deportados a sus países de origen.

Se calcula que dentro de ese albergue hay todavía unas mil 650 personas, además de 478 que desistieron desistir en esas aspiraciones y pidió que fueran repatriados.

Estos ya habrían sido apoyados por el Instituto Nacional de Migración para el retorno asistido y voluntario a sus tierras natales.

Al cierre de este sábado, se dio a conocer que 3 mil 230 migrantes han solicitado la calidad de refugiado en México, de las cuales 2 mil 793 están en trámite y el resto ya habrían sido otorgadas, además que hay miles de migrantes deambulando de manera ilegal.

El Curso de las Caravanas.

Según el reporte de las últimas horas, la caravana de unos 2 mil 500 salvadoreños que ingresó de manera ilegal este viernes a territorio mexicano, marchó hasta el municipio de Metapa, en donde este sábado decidieron descansar y recuperar fuerzas, para que este domingo por la mañana, quizá, salgan hacia Tapachula

Cerca de ahí, centenares de uniformados mantienen un retén carretero, pero se desconoce si intentarán detener al contingente o cuidarán su caminata por la carretera.

Otra parte de ellos, poco menos de 500, se entregaron a las autoridades migratorias en Suchiate y presentaron sus identificaciones, para poder aspirar a ser refugiados.

Mientras que la primera caravana de hondureños recorrió este sábado parte del Estado de Veracruz y se enfila hacia Puebla y después a la Ciudad de México, donde las autoridades pretenden llevarlos a las instalaciones del Estadio Azteca, aunque hay incertidumbre entre la sociedad y grupos que rechazan la presencia de los extranjeros.

La segunda caravana de hondureños, que también entró de manera ilegal al país, avanzó su paso por la Costa de Chiapas y en la noche del sábado aún continuaban llegando al municipio de Pijijiapan, donde se cree descansarán todo el domingo.

El resumen de lo ocurrido en el fin de semana, se confirmó también que elementos que participan en el operativo de seguridad que encabeza la Fiscalía Regional Fronterizo Costa, lograron rescatar a Luis “N”, de 17 años de edad, originario de Honduras.

Este había ingresado a Chiapas desde Centroamérica en la segunda caravana de su país, pero por alguna situación, entre los municipios de Tapachula y Huixtla, se extravió.

Caen las Ventas en Tapachula por Temor a Migrantes.

Mientras todo eso ocurre, Roberto García Zenteno, de la asociación de empresarios Unidad Ciudadana, dijo en entrevista a EL ORBE, que en las últimas dos semanas la gente dejó de llegar al centro de Tapachula por el temor de la presencia de los migrantes y con ello las ventas disminuyeron considerablemente.

El empresario indicó que las zonas más afectadas se encuentran en la 6a, 8a y 10a Avenida Norte, en el primer cuadro de la ciudad, por donde deambulan esos extranjeros.

Según lo que han comentado los pobladores, la mayor preocupación es la inseguridad que se podrían generar, dijo.

Ya pidieron una reunión urgente con las autoridades municipales para esta misma semana, afirmó, en la que se abordarán diversos temas, sobre todo el tema de la inseguridad y los migrantes.

“El problema de la inseguridad en Tapachula es alarmante porque estamos dejando que las bandas delictivas se apoderen de la ciudad y actúen sin problema”, indicó.

En ese mismo sentido, indicó que no solamente en el centro sino también en colonias populares hay denuncias de asaltos, robos y otros delitos.

En la solicitud que están haciendo, según García Zenteno, se sugiere cambios sustanciales en el plan de seguridad y de otros temas que se deben atender de manera inmediata, como el ambulantaje, la basura y la vialidad, que también han fracasado.

Reconoció que los primeros días de la administración se hicieron acciones que parecían determinantes, como el combate al comercio informal, pero que repentinamente todo volvió a como estaba.

De igual forma, que los cajones de los estacionamientos en la vía pública están siendo utilizados por los propios trabajadores del Ayuntamiento, y por ello inhiben la llegada de posibles compradores al centro de la ciudad.

Asimismo, debe haber redadas permanentes por parte de autoridades de las tres instancias de Gobierno, incluyendo a los agentes migratorios y militares, porque en los periodos en los que se han llevado a cabo esos operativos, la delincuencia común ha disminuido considerablemente, pero en otros periodos y con otros gobiernos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello