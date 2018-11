Se Pierde Producción de Palma Africana por Falta de Procesadoras

Tapachula, Chiapas; 3 de Noviembre.- Como consecuencia de la falta de factorías para el procesamiento de la palma africana, mucha de la producción se pierde, señaló Juan Sánchez Mejía.

Dijo que esta problemática la viven a diario en el municipio de Villa Comaltitlán por no tener acceso a los mercados de comercialización, toda vez que apenas existen tres plantas procesadoras.

Los terrenos con producción de palma se han incrementado, no así las factorías complicando la comercialización, y a pesar de que se han hecho intentos por instalar otras no ha sido posible por diversos factores, entre ellos, el engaño de algunos que encabezan esos movimientos y que finalmente no cumplen, únicamente lucran con la necesidad de los productores.

Es tanta la producción que no se las compran, provocando que se eche a perder, pues no se puede comer ni almacenar porque pierde peso una vez cortado de la planta.

Entrevistado en esta ciudad, hizo un llamado al Gobierno para que se instalen más procesadoras y recordó que se trata de un proyecto surgido de parte de las autoridades, porque cuando se ha intentado la instalación de otras procesadoras no han sido otorgado los permisos, y ejemplificó esto con el caso de la comunidad “El Escobo”, donde los colonos se opusieron porque supuestamente se genera contaminación.

Sánchez Mejía dijo que se necesitan créditos, el campesinado no quiere que le regalen nada, pero sí que le den las facilidades para poder participar en este tipo de proyectos.

En un centro de acopio la tonelada se las compran en mil Pesos, en otro, 1200 pesos y el coyote les paga mil Pesos la tonelada y aunque dijo no tener datos exactos, afirmó que son cientos de toneladas las producidas en la región.

Es bastante la inversión, el cortador cobra un promedio de 100 a 150 Pesos la tonelada, el cargador 100 Pesos, el que lo lleva al centro de acopio 200 Pesos y al campesino le vienen quedando hasta 300 a 400 Pesos de ganancia cuando bien les va. EL ORBE/Rodolfo Hernández González