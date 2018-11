Exigencias del Magisterio son de Índole Federal: SE

* Exhortan a no Suspender Clases.

El secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, reiteró que ningún interés debe estar por encima del servicio educativo y el derecho a tener clases de miles de niñas, niños y jóvenes.

Tras el anuncio de inicio de acciones de presión que emprenderán a partir del lunes 5 de Noviembre, que hiciera la sección 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Campos Martínez destacó que el compromiso de la Secretaría de Educación ha sido en todo momento atender a las demandas del magisterio mediante las vías institucionales.

“Han sido atendidas distintas demandas magisteriales y las que están en proceso avanzan de manera positiva. A través de un diálogo respetuoso y directo, la Secretaría de Educación ha dado respuesta a las y los maestros, por lo que no es necesario afectar el derecho a recibir clases de la niñez y juventud chiapaneca”, apuntó.

Cabe mencionar que sus demandas son de tipo federal, sin embargo, la Secretaría de Educación de Chiapas ha dado seguimiento a los compromisos que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación hicieron con el magisterio chiapaneco desde el año 2015, en temas como pagos por servicios de interinatos, maestros idóneos y prestaciones, entre otros.

Asimismo, mientras que la población estudiantil ha aumentado en un 17 por ciento, en Chiapas han pasado cinco ciclos escolares sin recibir ninguna plaza de nueva creación por parte del Gobierno Federal, de la misma manera con el tema de pago de servicio de telebachillerato comunitario, que se hacía con las economías de la nómina que después de que esta fue concentrada por la Federación, no se realizó un ejercicio de distribución de esas economías en relación a la necesidad.

“El 100 por ciento de los compromisos y pendientes que se tienen con el gremio magisterial que hoy los tienen fuera de las aulas, es de índole federal, nosotros como Gobierno del Estado hemos dado seguimiento puntual pero no han avanzado como quisiéramos. Los compromisos que le han correspondido al Gobierno del Estado han sido cumplidos en su totalidad”, manifestó Eduardo Campos.

Finalmente, exhortó a los docentes a no suspender clases, ya que uno de los grandes retos de la entidad es combatir el rezago educativo, lo que únicamente se puede lograr en unidad y participación conjunta entre Gobierno, magisterio y sociedad en general. ICOSO