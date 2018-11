Insuficiente la Reducción de Tarifas Eléctricas: Concanaco-Servytur

* Afectan Economía del Sector Empresarial.

Ciudad de México. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) consideró “insuficiente” la reducción de entre 12 y 17 por ciento acordada por el sector privado y las autoridades de energía, luego de las negociaciones por el incremento en las tarifas eléctricas que aumentaron hasta 300 por ciento en el año.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, señaló que hubo reuniones de trabajo entre el sector privado, representado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En esos encuentros, se logró una reducción estimada entre 12 y 17 por ciento en las tarifas de energía eléctrica para el consumo de media y alta tensión, que se aplicaría en noviembre y diciembre, “pero esa medida es insuficiente”.

López Campos consideró necesario “tener una disminución mayor, principalmente porque las pequeñas empresas resultan más afectadas por ese costo, poniendo en riesgo la viabilidad de mantenerse en operación, y a las medianas y grandes les resta competitividad”. Esa circunstancia, dijo, se reflejará en la productividad y en el empleo debido a que los incrementos en la facturación de energía en las empresas se elevaron del 15 al 70 por ciento en promedio, y en algunos casos hasta en 300 por ciento.

Dijo que la reducción de 12 a 17 por ciento “es mucho menor al incremento registrado por las empresas y no resuelve el problema de fondo”.

“De no tenerse un cambio en la fórmula aplicada para definir las tarifas eléctricas, a las empresas, ya no podrán contener más los precios de bienes y servicios al consumidor, porque necesariamente se reflejará el costo en la producción”, sostuvo el dirigente de la Concanaco.

López Campos consideró como positivas las 14 iniciativas que presentaron legisladores federales de diferentes partidos al Congreso de la Unión para conseguir la disminución de las tarifas eléctricas. Señaló que, otro factor que ayudaría a disminuir las tarifas, en algunas regiones del país, es el suministro eficiente de gas natural, que es el combustible más barato y limpio para crear energía eléctrica y es utilizado por las empresas en sus procesos de producción y la generación con fuentes naturales como los generadores eólicos y paneles solares.

El dirigente empresarial indicó que las quejas por los incrementos a las tarifas ascendieron a más 40 mil. El 80 por ciento de esas empresas, detalló López Campos, registraron aumentos que fluctuaron entre 15 y 70 por ciento.

Consideró que el problema fundamental en el alza de las tarifas eléctricas es la falta de suministro de suficiente gas natural a zonas como la península de Yucatán, que debe resolverse inmediatamente y no esperar a que concluya el ducto submarino de Texas a Tuxpan, Veracruz, el cual permitirá un mejor abastecimiento del energético a la región peninsular.

“Es urgente que el Gobierno Federal revierta este problema, pero si se mantiene la actual fórmula de las tarifas eléctricas debe implementarse un período de transición para aminorar los efectos negativos sobre las empresas”, señaló.

La Concanaco-Servytur anunció que pondrá en marcha un programa de paneles solares para micro, pequeñas medianas empresas en 2019. Como parte de este programa se efectuará un programa piloto este año en Yucatán y Veracruz, donde se beneficiará a 84 empresas con el financiamiento de estos generadores.

López Campos dijo que se buscará ampliar ese programa a las 32 entidades, en el cual se espera contar con la participación del gobierno federal. AGENCIAS