Con Bloqueos Carreteros, Maestros Exigen a la Federación Reconstrucción de Escuelas y Pago de Salarios Pendientes

*MILES DE DOCENTES TOMARON AL MENOS SIETE PUNTOS CARRETEROS EN EL ESTADO. *AFIRMAN QUE MÁS DE 500 ESCUELAS AFECTADAS POR SISMOS NO HAN SIDO RECONSTRUIDAS. DENUNCIAN DEFICIENCIAS EN EL ISSSTE Y EN EL IMSS.

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre.- A escasas tres semanas de que concluya el sexenio federal que encabezó el presidente, Enrique Peña Nieto, este lunes se registró un caos en Chiapas porque miles de maestros tomaron al menos siete puntos carreteros en el Estado, en protesta por la falta de atención de esa administración saliente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE) cumplió su amenaza de empezar una escala de manifestaciones hasta que se cumpla con la reconstrucción de alrededor de 500 escuelas que quedaron inconclusas; se pague los adeudos de alrededor de mil 300 millones de Pesos (mdp) al magisterio, entre otras peticiones.

Pedro Gómez Bámaca, líder de la Sección VII de la CNTE, dijo este lunes a los representantes de los medios de comunicación que los docentes en la entidad requieren de respuestas formales y que, por lo mismo, ya no permitirán que los traten de convencer con la firma de más minutas.

“El magisterio ya no cree en esas promesas. Primero queremos que cumplan y luego revisamos el papeleo. Estamos preparados para cualquier situación y ojalá que no se atrevan a desalojar nuestro movimiento porque también estamos preparado para responder con todo”, advirtió.

Según dijo, el Gobierno adeuda al sistema educativo federalizado en Chiapas alrededor de 400 millones de Pesos y al estatal otros 900 millones.

Sin embargo, dijo que hay infinidad de problemas relacionados a los docentes en la Entidad, como las lamentables deficiencias en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A eso habría que agregarle los adeudos en la Secretaría de Salud, que ha ocasionado que el personal se manifieste constantemente.

Al hacer un balance sobre el tema de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el siete de septiembre del año pasado, hay todavía 123 escuelas de nivel Básico y Superior que se quedaron a medias en esos trabajos; mientras que otras 254 no fueron reconstruidas.

De igual forma, 36 recibieron la visita de las autoridades del Fondo Nacional para Desastres (FONDEN), pero no les canalizaron los apoyos; así como 53 que recibieron 100 mil Pesos para que fueran reconstruidas, pero el daño fue tan severo que los recursos no alcanzaron.

Respecto a los bloqueos, confirmó que se dieron a partir de las 09 horas en Tuxtla los municipios de Gutiérrez, Arriaga, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Carranza, Ciudad Cuauhtémoc y Playas de Catazajá.

Los bloqueos fueron totales, es decir, no se permitió el paso al transporte de carga, pasaje, particulares, unidades de Gobierno y de distribución.

Sin embargo, se dio a conocer que, en algunas regiones, se permitió que pasara el transporte local de esas comunidades.

Aún cuando la mayoría de las empresas del servicio público decidieron paralizar sus corridas por los tramos afectados, otras decidieron arriesgarse por rutas alternas.

Por ejemplo, luego del bloqueo en la autopista Tuxtla-Ocozocoautla, se optó por la carretera a la colonia Club Campestre, para librarlo, aunque sea hasta tres horas después.

En el caso del cierre carretero en Arriaga, se dijo que muchos conductores aprovecharon al libramiento de ese municipio, pasar por las colonias Álvaro Obregón y Durango, y luego reincorporarse a la carretera.

En el tramo carretero entre los municipios de Huixtla y Tapachula también hubo un bloqueo por parte del magisterio y el apoyo de trabajadores de la Secretaría de Salud.

Ahí, los conductores se desviaron hacia la comunidad de Álvaro Obregón, virar rumbo a la colonia Plan de Iguala y salir delante de la protesta.

Mientras que en la autopista entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, los maestros se instalaron en el kilómetro 46, aunque poco antes de llegar a ese punto hay una salida para la carretera libre. Algo similar se hizo en las otras regiones de Chiapas donde hubo protestas.

Según Bahámaca, mantendrán esa postura en tanto no se atiendan sus demandas. Al cierre de la edición continuaban los bloqueos en todas las regiones del Estado.

Por su lado, la Secretaría de Educación reiteró este lunes el compromiso para atender las demandas de los maestros y su disposición al diálogo institucional con los grupos sindicales, aunque se dejó en claro que “ningún interés debe estar por encima de los derechos de los niñas y niñas a recibir clases”.

Asimismo, que en la entidad han sido solventadas distintas demandas magisteriales, y las que están en proceso, avanzan de manera positiva, a través de un diálogo respetuoso y directo.

La solución del pliego petitorio de los maestros es responsabilidad de las instancias federales, sobre todo en temas como pagos por servicios de interinatos, maestros idóneos y prestaciones, entre otros. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello