Aguardan 4 mil 500 Migrantes en el “Palillo” en CDMX

Ciudad de México; 6 de Noviembre.- En el Estadio Jesús Martínez “Palillo”, ubicado en la alcaldía Iztacalco y habilitado como albergue para migrantes, amanecieron 4 mil 500 personas, dieron a conocer el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez; además se instalarán más carpas, casetas de baño y tres comedores móviles adicionales para atender la demanda del servicio.

Se espera que está afluencia aumente en el transcurso de este martes y en los días posteriores hasta llegar a 5 mil 500 personas en total.

“Necesitamos reforzar el trabajo para mejorar las condiciones y estancia de las personas migrantes”, dijo Amieva al terminar un recorrido por el albergue de la alcaldía Iztacalco.

“Estamos recibiendo, aquí, en su mayoría a la caravana que partió el 12 de octubre de Honduras. Con todo el camino y el puente humanitario, todo lo que nos da a pesar de las fragmentaciones no rebasa las 5 mil 500 personas. Esto es la capacidad que tenemos aquí y es lo que estaremos esperando en pequeños flujos durante hoy y para mañana tendremos un corte final de esta caravana, de este éxodo.

“Habrá otros que vienen atrás; hablemos primero de esto que pase y cómo está la situación. De este éxodo la capacidad que tenemos aquí con las mejoras que se tienen que hacer”, dijo Nashieli Ramírez.

Rechazó que haya habido falta de comida, regaderas o baños; en este último caso, se pidió al Gobierno de la Ciudad de México que los mantenga limpios para que no se genere la impresión de que son insuficientes.

“Se van a instalar tres comedores más que permitan que la gente no esté esperando, nadie se ha quedado sin comida. Ayer llegó un camión a las 12:00 de la noche y a esa hora les pudimos dar alimento. Son cuestiones de logística”, refirió.

“Por los cálculos que están, estos grupos vienen de Puebla, que la mayoría están aquí, y de Córdoba. Por los cálculos que tenemos y por los medios que vinieron en el transcurso del día de hoy, entrarán a lo mucho mil más. Suponemos que mañana estaremos cerrando con cinco mil 500, no puede haber más, de dónde los sacas”, añadió.

Se buscará incrementar el número de baños de las 60 cabinas que existen en este momento, así como separar las regaderas para hombres y mujeres, “para que exista la intimidad de las personas al bañarse”, además de instalar más carpas, lo que correrá a cargo de las delegaciones, y reforzar la distribución de alimentos mediante la instalación de tres comedores más para disminuir el tiempo de espera en las filas.

En este momento, la prioridad es la atención de niños y mujeres embarazadas puesto que del domingo para acá se ha tenido que hospitalizar a dos de ellos por problemas de infecciones en las vías respiratorias y enfermedades gastrointestinales.

“La mayor parte de las personas refieren que su intención es llegar a la frontera norte y cruzar. Están aquí para tomar fuerzas y continuar”, dijo.

De momento, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina mantiene un cerco perimetral con 600 policías para hacer recorridos en la zona.

La operación del albergue se lleva a cabo con los recursos provenientes de los programas sociales que estaban presupuestados. Sun