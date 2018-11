Chiapas Secuestrado por Maestros Paristas de la CNTE y Caravanas de Migrantes: CANACO

*POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO EL MAGISTERIO MANTUVO BLOQUEADO OCHO PUNTOS EN LA GEOGRAFÍA CHIAPANECA, POR LO QUE AUTOMOVILISTAS DECIDIERON ARRIESGARSE POR CAMINOS DE EXTRAVIO. LOS DIVERSOS SECTORES EMPRESARIALES REPORTAN PERDIDAS A CAUSA DEL ÉXODO DE MIGRANTES Y AHORA EL PARO DE DOCENTES.

Tapachula, Chiapas; 6 de Noviembre.- Chiapas vivió este martes uno de sus peores escenarios de los últimos años luego de que los bloqueos carreteros por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), se extendieran, y por el malestar de los traileros, la situación se ha salido de control.

Y es que cientos de chóferes de camiones de carga para el abastecimiento rural y urbano de productos de la canasta básica; de proveedores de empresas nacionales y transnacionales, así como para la importación y exportación, quedaron varados en alguna de las siete regiones cerradas por los maestros.

Eso originó el enojo de los chóferes que, en la mañana de este martes, decidieran mover sus pesadas unidades y atravesarlas en las carreteras para no permitir el paso ni siquiera para el tránsito local, así como tampoco para aquellos que habían optado, el lunes, por transitar en desvíos y caminos alternos para poder avanzar.

Por ello, los boletos por vía aérea se agotaron y las empresas terrestres desde la frontera sur vendían espacios en la mañana, pero bajo ciertas condiciones.

A los compradores se les advertía que se juntarían hasta cinco camiones de diversos horarios para que partieran juntos desde Tapachula y ser escoltados por una patrulla federal en los caminos alternos que tomarán al desviarse en sus rutas, y así garantizar la seguridad de al menos 200 pasajeros.

Conforme pasaron las horas, se les dijo que los tramos bloqueados iban en aumento y, por lo tanto, había la posibilidad de que los camiones también quedaran varados en espera de que se liberaran las carreteras.

De ocurrir, les decían, los usuarios tendrán la opción de esperar las horas o los días que dure el bloqueo, o bajarse de la unidad y proseguir su camino a pie.

La necesidad obligó a que miles de personas, incluyendo turistas y pacientes, tuvieran que recorrer caminando tramos de varios kilómetros; tomar unidades pequeñas como triciclos o motocicletas para avanzar otro poco entre los tráileres atravesados, volver a caminar y así sucesivamente.

Algunos estudiantes que salieron de Tapachula por la mañana del martes, reportaron que llegaron a Arriaga 12 horas después, y aceptaron que, en el recorrido, tuvieron mucho temor a ser asaltados o ser sometidos a otros delitos.

Los conductores de triciclos, motocicletas, tractores y algunas pequeñas camionetas que se utilizaron para transportar a la población entre los pasos bloqueados, en tramos no mayores de cinco kilómetros, cobraron las tarifas que quisieron, las cuales iban desde 40 Pesos por persona, hasta los 150.

Pero también se tenían que pagar los pasos a pie, o por cualquier tipo de transporte rudimentario, algunos con tarifas fijas y otros “por lo que fuera su voluntad”.

Se Inconforman Empresarios

Para el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la región, Carlos Murillo Pérez, Chiapas está secuestrado por la CNTE y por las caravanas de migrantes.

En el lapso de tres semanas, durante el paso de las caravanas, desde el Suchiate hasta Arriaga, dijo, el comercio establecido reporta pérdidas económicas de hasta el 70 por ciento, derivado de que la población no se acerca a las regiones en donde están los migrantes, ante el temor de ser asaltados o agredidos.

“La realidad es que, aunque las autoridades lo esconden, ha crecido alarmantemente la participación de centroamericanos en los delitos comunes en la región”, dijo el empresario.

Lamentó que los migrantes, a los que se les ha dado comida, agua, un lugar digno para dormir, ropa, atención médica y hasta clases, hayan despreciado todo eso con el argumento de que los alimentos no son de calidad.

“Es una ironía que las autoridades le brinden todos esos apoyos bajo la vigilancia estricta de los derechos humanos, cuando millones de mexicanos carecen de todo ello y viven en externa miseria”, abundó.

De acuerdo a Murillo Pérez, los comerciantes afiliados a ese organismo y fuera de él, están siendo sometidos todos los días a asaltos a mano armada, robos, extorsiones y otros delitos, en los que algunos han sido detenidos y resultaron ser centroamericanos.

Es sumamente preocupante, consideró, que se hayan cerrado los albergues en donde estaban los migrantes, porque ahora miles de ellos deambulan por las calles de Tapachula sabedores de que ninguna autoridad les puede hacer nada.

Desde este lunes, las esquinas de Tapachula y en los municipios aledaños están llenas de migrantes pidiendo dinero a los conductores, otros que se meten a los restaurantes exigiendo comida, y a las empresas dinero para poder pagar sus gastos personales, indicó.

En el caso de los bloqueos carreteros, afirmó que preliminarmente se sabe que hay pérdidas en millones de Dólares por la mercancía varada en la carretera, mucho de ella que iba hacia los mercados centroamericanos y, otras más, que venían de esas regiones.

Varias empresas proveedoras de Tapachula perdieron la oportunidad de entregar a tiempo su mercancía, y por ello serán sancionadas económicamente o se les rescindirán los contratos, dijo.

Recordó que, en Chiapas, el año pasado hubo una reforma de ley para proceder en contra de las personas que bloquean las vías de comunicación y que los únicos que fueron detenidos, en aquel tiempo, fue un grupo de empresarios que exigían al Gobierno sus pagos, por ser proveedores, “pero después esa normativa fue llamarada de petate”.

Ya hay Impacto Económico: CANIRAC.

Ante esa problemática, Arturo Marí Domínguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Chiapas, dijo a los medios de comunicación que los bloqueos carreteros iniciados la CNTE, impactan de manera directa a los proveedores que reparten los productos e insumos a los pequeños empresarios y, por consecuencia, no se genera economía local.

Reconoció que esas mismas manifestaciones también ocasionan que los trabajadores no puedan llegar en tiempo y forma a sus fuentes laborales y, por lo tanto, hay también una repercusión en la economía empresarial y en el familiar.

Dejó en claro que las autoridades federales ya emitieron un pronunciamiento público relacionado a las peticiones de los maestros que se encuentran apoderados desde el lunes de las vías de comunicación en el Estado, como el tema de la Reforma Educativa aprobada hace cuatro años.

Según el empresario, las protestas generan grandes problemas para Chiapas, no solamente en materia de generación de empleos y economía, sino también en otros sectores como el turismo, la educación y la imagen en general de la entidad.

Al hacer un balance en torno a las ventas por las festividades del Día de Muertos, reveló que fueron mucho menor de las que se esperaban, y eso, agudiza aún más, la situación económica.

Lo peor es que, en el resto del año, las ventas también sufrieron bajas considerables al grado de que está en riesgo el sostenimiento de la plantilla laboral.

Al cierre, no había negociaciones entre los manifestantes y el Gobierno, por tanto, se prevé que el Estado seguirá paralizado. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello