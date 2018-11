Concluye Paro Magisterial en Chiapas Inicia la Liberación de Las Carreteras

*MAGISTERIO DA A CONOCER ALGUNOS PUNTOS DE LOS ACUERDOS. *CHIAPAS EXIGE QUE SE RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO: COPARMEX. *CNTE HABÍA AMPLIADO SUS PROTESTAS EN OAXACA, MICHOACÁN, GUERRERO Y CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 07 de noviembre. – La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó casi a la media noche de este miércoles que llegaron a un acuerdo con el gobierno y, con ello, desde ese momento se empezaron a liberar las carreteras que tenían tomadas en las entidades.

Los primeros informes señalan que entre los acuerdos está el concluir en lo que resta del mes de noviembre, al menos 280 obras educativas con recursos federales y estatales.

Generar una segunda base de datos para incluir a todas aquellas escuelas que no fueron consideradas con daños, y la gestión para que antes del 8 de diciembre se haga la gestión para incluirlas en el proyecto.

Dejaron en claro que existen en el resumen general de acciones implementadas por el gobierno un total de 1,125 obras en escuelas dañadas por el sismo, dentro del sistema estatal y federal.

Los voceros de la CNTE indicaron que también se llegaron a otros acuerdos relacionados a los pagos de los ascensos de los diferentes niveles educativos.

Por ejemplo, que de los mil doscientos treinta y ocho ascensos que se dieron de forma tradicional en la pasada cadena, los novecientos dieciocho pagos pendientes se realizarán el día viernes 9 de noviembre por la tarde, en la pagaduría central de Tuxtla Gutiérrez.

También se abordaron otros temas como el bono para jubilados; el del nivel de homologados; interinos por costeo o subsidios; incremento de grupos para el caso de secundarias técnicas; la aprobación del acuerdo secretarial 593; pago a sustitutos y comisionados.

Estos recursos se harán efectivo, según los voceros, del 19 al 23 de noviembre en un pago que asciende a unos 212.1 millones de pesos.

Se espera que, en el transcurso de este jueves, se restablezca la circulación lentamente en toda la entidad.

CHIAPAS EXIGE SE RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO: COPARMEX

“Chiapas nuevamente está secuestrada por los bloqueos carreteros. ¡Ya basta!. Exigimos que se restablezca el estado de derecho en la entidad”, sostuvo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa, Sierra y Frontera Sur, José Antonio Toriello Elorza.

A nombre de los agremiados a ese organismo empresarial, recalcó que México es un país de leyes y que, lo único es hacerlas valer y cumplir.

Y es que, desde este lunes, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) mantenía bloqueado ocho puntos carreteros en el Estado, pero conforme pasaron las horas se fueron cerrando otros espacios por parte de empleados de la Secretaría de Salud y camioneros.

Se calcula que, hasta la noche de este miércoles y antes de los acuerdos, había en total unos 27 puntos en todas las regiones de la Entidad, con algún tipo de bloqueo.

“Es posible que las demandas estén justificadas y deban resolverse a la brevedad. Sin embargo, ¿Por qué dañar a la ciudadanía en general, a la productividad, a la economía regional, al turismo?; ¿Qué no se dan cuenta que perdemos todos?, cuestionó el empresario.

Así también, que no se puede avanzar en la solución de los rezagos en el Estado y en la atención de los problemas prioritarios y, por lo contario, se agudizan más, “con esos actos que son en contra de la propia población”.

Subrayó que el sector empresarial de la región se pronuncia por “un no a los bloqueos y un sí al libre tránsito y al estado de derecho.

SE ENFRENTAN TRAILEROS Y MAESTROS

En la mañana de este miércoles, el conductor de un tráiler cargado con cebolla que había quedado varado desde el lunes en la carretera costera, intentó pasar por encima de las piedras, palos y otros objetos que fueron colocados en la cinta asfáltica por parte de los docentes.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Tapachula-Huixtla, a la altura del desvío que conduce al ejido “Guadalupe”, en el municipio de Huehuetán, justo en donde está uno de los bloqueos de la CNTE.

De acuerdo a testigos, Gustavo “N”, de 38 años de edad y originario de Puebla, conducía un tráiler rojo, con placas del cabezal 11-AD-2U, del Servicio Público Federal, y de caja 40-12-1P, con destino a Tapachula.

Este pudo pasar ese punto de manera violenta, pero en el siguiente retén, ubicado en el desvío a la comunidad “Álvaro Obregón”, fue interceptado por los manifestantes.

Se dijo que el conductor de la pesada unidad fue golpeado, le arrancaron parte de su ropa y el calzado, además de que lo amarraron. Más tarde fue entregada a las autoridades policíacas para determinar su responsabilidad en el incidente que, según los maestros, fue un intento de homicidio.

Sin embargo, un grupo de traileros que también permanecen varados por las protestas, intentó rescatar a su compañero de labores, pero los docentes se opusieron.

Entonces vino un enfrentamiento entre ambos grupos con palos y piedras, en el que un reportero local que cubría los acontecimientos, resultó lesionado.

Este permaneció inconsciente tirado a un costado de la carpeta asfáltica durante largo rato, hasta que otros comunicadores fueron en su auxilio.

Afortunadamente no hubo muertos ni heridos de consideración, aunque la situación sigue tensa y en cualquier momento se podrían desencadenar situaciones similares.

Otro incidente con maestros se registró en el tramo entre Comitán y La Trinitaria, en donde un grupo de presuntos docentes detuvieron una patrulla de la Policía Federal que intentaba abrir paso a los vehículos que estaban atorados en el camino por el bloqueo.

Los uniformados fueron obligados a bajar del vehículo para ser desarmados y retenidos por los protestantes.

LOS BLOQUEOS SE EXTIENDIERON A OTROS ESTADOS

Mientras eso ocurría en Chiapas, los bloqueos de la CNTE traspasaron las fronteras y se extendieron hacia el estado de Oaxaca.

Allá, los reportes señalan que integrantes de la sección 22 de esa agrupación nacional, tomaron al menos unos 10 puntos carreteros, como parte de su jornada de protesta, en demanda de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación.

Se informó que los mayores problemas en las vías de comunicación estaban en las regiones del Istmo, Cuenca del Papaloapan, Valles Centrales y la Mixteca.

Por si no fuera suficiente todo ello, también cerraron los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Para ello atravesaron camiones en la carretera.

Informes de la policía señalan que hay también bloqueos en la Calzada de la República; el crucero hacia Huayapam; y la caseta de Huitzo, con lo que se impidió afectando el tránsito hacia la Ciudad de México y Puebla.

También la carretera transístmica, a la altura de la entrada a Salina Cruz; además de las entradas a los municipios de Matías Romero, Tehuantepec, Zanatepec, Ciudad Ixtepec, y la autopista a Salina Cruz-Coatzacoalcos.

Hay también datos que en la Mixteca bloquearon el tránsito en la caseta de Xochistlahuaca, Zapotitlán y en Las Palmas; mientras que, en la Costa, permanece tomada la carretera federal 200, a la altura de Pinotepa Nacional.

Por su parte, la Policía Federal informó que, por las mismas causas, están cerradas las carreteras 175, en el tramo Buena Vista-Tuxtepec; la 185, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz; y el kilómetro 246 entre Oaxaca y Tehuantepec.

Se dijo que en esas acciones de protestas participan, además, miembros de diversas organizaciones sociales.

Mientras que, en Michoacán, los maestros se apoderaron de diversas arterias, como las aledañas al palacio de gobierno estatal, en la capital Morelia.

También protestaron fuera del Congreso local, en donde pidieron la intervención de los legisladores para que se atiendan sus principales demandas, como el pago de adeudos, bonos y de diversas prestaciones laborales.

En Acapulco, Guerrero, los maestros de la CNTE impidieron que se llevara a cabo el Foro de Consulta Estatal Participativa.

Pare ello, los maestros realizaron una marcha desde las oficinas de la Delegación del ISSSTE, hasta irrumpir violentamente en el Centro de Convenciones de Acapulco. Incluso se reportó que hubo un enfrentamiento civil en ese lugar, en el que volaron sillas, botellas y palos.

HABRA MARCHA EL DÍA DE LA TOMA DE PROTESTA DE AMLO

Ante el crecimiento de la movilización de la Coordinadora, el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un compromiso público de suspender la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hace cuatro años.

Se esperaba que, con esos comentarios realizados en la víspera, los docentes suspenderían sus protestas. Sin embargo, enviaron de respuesta al gobierno federal entrante que realizarán una mega marcha el 1 de diciembre en la Ciudad de México, justo el día de la toma de posesión del político tabasqueño.

Según voceros de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, sigue en pie la propuesta de manifestarse ese día en la capital del país, en donde participarían maestros de otros estados, como Guerrero, Michoacán y Chiapas.

Esa resolución se habría acordado en las mesas de trabajo del Congreso Político Nacional que se llevó a cabo del 26 al 28 de octubre en la capital del país.

Para esa situación en específico, informaron que tiene como objetivo recordarle a López Obrador su compromiso de campaña de abrogar la Reforma Educativa y, de manera paralela, aprobar el Plan para la Transformación de la Educación propuesto por los maestros.

En ese proyecto magisterial se incluye el mejoramiento escolar de los estudiantes, reconocimiento a los docentes y equipamiento de los miles de planteles.

Por su parte, López Obrador ha señalado que, al llegar al poder, presentará una iniciativa para derogar la Reforma Educativa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello