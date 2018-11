Paro en la Secretaría de Salud de Chiapas Empleados Exigen Bonos y Otros Recursos

*Gobierno del Estado Garantiza el Pago: Mario Carlos Culebro.

Tapachula, Chiapas; 08 de noviembre. – La dirigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) en Chiapas, confirmó en las últimas horas que decidieron radicalizar sus posturas y declararse en paro total en la Entidad, luego de dos semanas de protestas en la que exigen pago de bonos y otros recursos económicos.

De los 25 mil trabajadores, se calcula que participa alrededor de la mitad, mientras que el resto permanece en áreas de urgencias, quirúrgicas, y terapia intensiva de los hospitales y centro de salud, así como los programas de contingencia en donde se mantendrá la guardia.

Andrés Ramos Solórzano, de la sección 50 de ese sindicato, dijo a los medios de comunicación que el gobierno ya depositó 30 millones de pesos para los trabajadores de base pero que faltan otros 57 millones para los empleados regularizados y formalizados.

Entrevistado luego del cierre de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 en Tapachula, señaló que hay otros adeudos como uniformes, Fovissste, el SAT, seguros de vida, entre otros.

“Estamos peleando por esos derechos de los trabajadores. Hay descuentos vía nóminas, pero no se ven reflejados”, dijo al señalar que el gobierno les está ofreciendo que les pagaran el 23 de noviembre a cambio de que levanten el movimiento, pero que han decidido continuar con el paro hasta que no se cubran esos pagos.

Este jueves también se paralizaron las actividades de hospitales y clínicas en Chiapas, incluyendo al Regional de Tapachula, que tiene la responsabilidad de atender a alrededor de un millón de chiapanecos y migrantes, casi en su totalidad en situación de pobreza.

Dijo que esa lucha también beneficia a la población, ya que los pacientes que son atendidos en consulta externa no reciben medicamentos por desabasto, por lo que se ven obligados a comprarlos.

Según la dirigencia estatal de ese sindicato, la mayoría de los hospitales tampoco tienen el servicio de rayos X por falta de mantenimiento preventivo y, por lo tanto, los pacientes desembolsan ese gasto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello