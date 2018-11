Descarta SHCP Alzas en Precio de Gasolina Magna

* Pese a Reducción al Estímulo Fiscal.

Ciudad de México, 9 de noviembre.- La reducción al estímulo fiscal o subsidio al impuesto especial a la gasolina Magna y el diésel no se traducirá en un aumento en el precio de esos combustibles, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado, dijo que los ajustes que hizo a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica a las gasolinas y el diésel, para la semana del 10 al 16 de noviembre, no se traducirán en aumentos en los precios de estos combustibles.

“La reducción en el monto del estímulo al diésel y la gasolina magna que se observará en la semana que comienza el 10 de noviembre responde sólo a los cambios observados en el precio de sus referencias internacionales durante la semana que concluye”, afirmó.

Expuso, que es precisamente gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público, pueden continuar moviéndose de manera ordenada.

De esta manera funciona el mecanismo de suavización que ha operado durante todo 2018 y que se mantiene sin cambio, explicó.

Cabe recordar que por tercera semana consecutiva, la SHCP, estableció en cero el estímulo o subsidio para el impuesto que se aplica a la gasolina tipo Premium y redujo una vez más el correspondiente a la Magna y el diésel.

Es decir que los automovilistas no pagarán más por el litro de Premium más bien correrá de su parte el impuesto especial al establecerse en ceros el estímulo o subsidio que da el gobierno federal, y tampoco por el litro de la Magna sino una parte del IEPS desde mañana sábado y hasta el 16 de noviembre. Sun