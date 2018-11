Detienen en Metapa Caravana Migrante que Intentaba Burlar a las Autoridades

* INGRESARON DE MANERA ILEGAL A TERRITORIO MEXICANO POR CAMINOS DE EXTRAVÍO Y SE DIRIGÍAN A TAPACHULA.

* *POLICÍAS Y ELEMENTOS DE MIGRACIÓN MONTARON UN OPERATIVO Y LOGRARON LA DETENCIÓN DE APROXIMADAMENTE 200 MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 09 de noviembre.- Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) montaron este viernes un operativo en las inmediaciones del municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, donde lograron detener a otra caravana que momentos antes había ingresado ilegalmente a territorio nacional.

El grupo, formado por más de 150 personas de diversas nacionalidades, se había mantenido en el centro de la comunidad de Ayutla, en Guatemala, en espera de que llegaran otros connacionales y la caravana fuera más grande.

Sin embargo, luego de tres días de espera y al ver que las autoridades de esa nación seguían con las acciones de aseguramiento de extranjeros, decidieron internarse a Chiapas por caminos de extravío.

Así burlaron la vigilancia policíaca que ambas naciones implementaron en el puente internacional “Rodolfo Robles” y desde temprano caminaron por la carretera desde el municipio de Suchiate, rumbo a Tapachula.

No se imaginaban que, un tramo después, eran esperado por los uniformados mexicanos, quienes bloquearon la carretera.

Un oficial les informó que estaban violando las leyes mexicanas y que deberían entregarse voluntariamente para que fueran remitidos a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en donde podrían solicitar su registro como aspirantes a refugiados, pero para ello deberían ser identificados plenamente.

Del grupo de unas 200 personas, aproximadamente la mitad accedió a esa propuesta, pero el resto decidió escapar entre matorrales con rumbo desconocido.

En las acciones participaron más de cien elementos, 15 patrullas de la Policía federal y cuatro unidades de Migración, así como dos autobuses de pasajeros, en donde fueron trasladados los migrantes hacia Tapachula.

Cuerpos de Rescate Brindan Auxilio en el Centro de Tapachula

Mientras eso ocurría, un grupo de extranjeros que espera en la ciudad la resolución de su solicitud de refugio, solicitaron este viernes la intervención de cuerpos de rescate para la atención médica de algunos afectados.

Por ello, elementos de Protección Civil estatal llegaron hasta el parque “Benito Juárez”, en el centro de la ciudad, donde atendieron a Abraham Mejía, de 32 años y de origen salvadoreño, quien repentinamente se desmayó en ese lugar.

Al volver en sí, dijo a los rescatistas que tenía fuertes dolores de cabeza y estómago, además que tenía al menos tres días sin probar alimentos, muy probablemente desde que fueron cerradas las instalaciones de la Feria Mesoamericana, que había sido habilitada de albergue.

También presentaba signos visibles de deshidratación y otras dolencias, pero no requirió ser trasladado a un hospital.

Mientras tanto, la segunda caravana de migrantes hondureños arribó al municipio de Arriaga, desde donde se cree podrían abandonar al estado de Chiapas en las próximas horas, con rumbo a Oaxaca.

Por otro lado, la primera caravana, que entró violentamente a Chiapas el pasado 19 de octubre, se dividió en pequeños grupos este viernes luego de que no coincidieron en los planes a seguir.

Cientos de ellos entraron a la estación Ciudad Deportiva del Sistema Metropolitano de Transporte (Metro), y viajaron de esa manera hasta el Toreo de Cuatro Caminos, en donde bajaron y continuaron su destino a pie hacia Querétaro.

Otros decidieron quedarse otro día más en la capital del país, mientras que unos más tomaron otros rumbos; incluso se cree que algunos ya se quedarán a vivir en esa ciudad.

En Tapachula permanecen más de tres mil migrantes que deambulan en la ciudad, en espera de que las autoridades les otorguen la condición de refugiados, aunque eso pudiera resolverse hasta enero.

Mientras no haya una resolución, no pueden salir de la ciudad y tienen que presentarse periódicamente a las instalaciones migratorias para acreditar su presencia.

Algunos de ellos ya lograron conseguir empleos temporales en la región, sobre todo en el ramo de la construcción y en talleres. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello