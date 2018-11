Deambulan en la Región Varios Migrantes que Probablemente van a Delinquir: PROCENTRO

* POBLACIÓN Y COMERCIO ESTABLECIDO TEMEROSOS ANTE LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS QUE EVITARON SER IDENTIFICADOS POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS.

* SE DEBEN REFORZAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD DEBIDO AL FLUJO MASIVO DE CARAVANAS MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre. – De las caravanas de migrantes que han cruzado de manera ilegal a territorio mexicano en las últimas tres semanas, sin duda quedarán muchos que se van a dedicar a la delincuencia, sostuvo el empresario textilero, Abel Campusano Sánchez.

En entrevista para el rotativo El Orbe, reconoció que esa situación ha generado temor entre la población y el comercio establecido, no solo en Tapachula sino también en los municipios aledaños.

En representación de la asociación de empresarios “Procentro”, reconoció que no hay el número de elementos policíacos suficientes para garantizar la seguridad a la población y que por lo mismo ya sostuvieron una reunión con las autoridades locales para plantear esa problemática.

Dijo que en ese encuentro han propuesto que es necesario se reestructure y se fortalezca a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Al referirse a los flujos migratorios de los últimos días, opinó que es un fenómeno en el que ya no se puede estar aislados y que es algo que está ocurriendo cada vez más frecuente.

Opinó que los éxodos son derivados a la pobreza que existe en varios países centroamericanos, cuyo factor también ha alcanzado a México.

“Es un problema de pobreza tremenda, como la que sumieron al país los gobiernos anteriores, que no supieron hacer la tarea fundamental”, comentó.

En ese mismo sentido opinó que hay que poner mucha más atención a esos fenómenos migratorios y reforzar las acciones de seguridad en la región.

Incluso dejó en claro que la inseguridad prevalece y es el aspecto fundamental que siempre está incidiendo en cada una de las peticiones de las políticas públicas de los gobiernos.

El empresario destacó también que la gran mayoría de las personas que viajan en las caravanas van hacia el norte del territorio nacional, “también es cierto que están siendo aprovechadas por gente que viene a desestabilizar y a causar inseguridad”.

Por eso hizo un llamado a la sociedad en general para sumar esfuerzos con las autoridades en acciones coordinadas que beneficien a la comunidad, como el de la seguridad.

Culmina Jornada de Madres de Migrantes

Luego de haber recorrido ocho estados de la República en 15 días, este fin de semana dio por concluida la 14ª edición de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

Las 29 mujeres que la conforman y un coordinador, salieron del país por la comunidad de Frontera Talismán y, con ello, cumplieron con los permisos que tenían por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo a un informe que proporcionaron a este rotativo, durante este recorrido logaron tres reencuentros entre migrantes, que habían perdido comunicación durante varios años con sus familiares.

De igual forma, se logró la localización de otras personas, aunque no se pudo concretar el reencuentro, además de encontrar al menos diez pistas sobre otros migrantes, que se espera ubicar pronto, por lo tanto dijeron el saldo fue positivo.

Esta caravana ingresó de manera legal de Centroamérica a Chiapas el pasado 23 de octubre, como parte de las acciones programadas por el Movimiento Migrante Mesoamericano.

En ella participaron mujeres de diferentes nacionalidades centroamericanas como nicaragüenses, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas e, incluso, mexicanas.

En esta ocasión, esa caravana participó en una cumbre mundial que se desarrolló en días pasados en la Ciudad de México, en donde hizo un manifiesto relacionado al tema.

Mientras que la caravana de salvadoreños que recorrió la Costa de Chiapas, salió del estado en las últimas horas y se internó en territorio oaxaqueño, en su búsqueda de avanzar hacia el centro del país.

En Tapachula, se calcula que hay alrededor de 3 mil 500 migrantes deambulando en la ciudad, quienes tendrán que esperar a que las autoridades les resuelvan su petición de refugio en territorio nacional.

Muchos de ellos, independientemente de los resultados a su solicitud, ya decidieron quedarse a vivir en Tapachula, aunque no se sabe quién los va a mantener, y por lo tanto queda la última opción que es delinquir. El Orbe / Ildefonso Ochoa Argüello