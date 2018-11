Fuertes Pérdidas Económicas Sufren Líneas de Autobuses por Bloqueos

* Ante Protestas de Maestros.

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre.- Empresas de transporte de pasajeros sufrieron severas pérdidas económicas como consecuencia de los bloqueos magisteriales en diferentes tramos de la carretera Costera. Las rutas afectadas fueron las que van y vienen de la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez.

Se informó que la empresa de autobuses Aexa en la terminal de Tapachula, sufrió pérdidas económicas por más de 320 mil pesos, ya que suspendieron 40 corridas con destino a la capital del Estado.

El gerente de esa empresa de autobuses, Jorge Alberto Espinosa Torres, informó que las pérdidas en porcentajes rebasan el 90 por ciento, toda vez que se acordó que no darían servicio a través de los caminos de extravío para no arriesgar la integridad del pasajero y posibles daños a las unidades.

“Lo que parecía indicar que Noviembre sería un mes productivo para el sector transportista por el puente laboral y escolar debido a la conmemoración del Día de Muertos, no fue así y todo se vino abajo con los bloqueos que arrojaron fuertes pérdidas para el sector”, explicó.

Aseguró que hay preocupación, y sólo esperan que los días de Noviembre y Diciembre no se realice otra movilización con bloqueo carretero para que puedan recuperarse económicamente, y con ello poder cumplir diversos compromisos con proveedores y el pago de aguinaldo.

Espinosa Torres aseguró que cuando existe paz social todos los sectores productivos y de servicios se ven beneficiados, pero cuando hay bloqueos carreteros impacta negativamente y nadie les repone las pérdidas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González