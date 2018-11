Renuncian a Sabines al Consulado de Florida por no Tener Carrera Diplomática

Tapachula, Chiapas; 12 de noviembre.- A 17 días del relevo en el Gobierno Federal y por solicitud de la administración entrante, al menos 30 diplomáticos, embajadores y cónsules, tuvieron que presentar su renuncia al cargo ante el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Entre ellos se encuentra el polémico ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien es recordado por haber dejado hace seis años la deuda más grande en la historia de la Entidad y, en lugar de haber sido castigado por ello, fue nombrado cónsul en Florida, en los Estados Unidos.

En su totalidad, los diplomáticos que optaron por la renuncia antes de que el nuevo gobierno los corra, no forman parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM), cuyos nombramientos y tiempo de permanencia en el cargo es seis años, como máximo, según el artículo 7 de la Ley del SEM.

Se estima que en lo que queda de este mes, quedarán funcionarios temporales en calidad de despacho en esas oficinas, y los salientes realizarán el proceso de entrega recepción.

Los encargados temporales podrían ser ratificados por el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador. De ser así, realizarán funciones como máximo el sexenio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. Al término de ese periodo sus funciones cesarán automáticamente y no podrán extenderse.

En esas mismas disposiciones legales se establece que los nombrados no forman parte del personal de carrera del Servicio Exterior ni figuran en los escalafones respectivos, y que los nombramientos del personal temporal no podrán exceder del dieciocho por ciento del total de las plazas autorizadas para el Servicio Exterior en la SRE.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, que actualmente encabeza Luis Videgaray Caso, y a partir del próximo 1º diciembre lo hará, Marcelo Ebrard Casaubón, México cuenta con 80 Embajadas, 67 Consulados y siete Misiones Permanentes ante organismos Internacionales.

En la lista de los que presentaron su renuncia o les pidieron que lo hicieran, están el embajador en Suiza, Fernando Castro Trenti; en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez: en Colombia, Blanca Alcalá; en Costa Rica, Melquiades Morales; en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra: el de Cuba, Enrique Martínez; Juan Sabines Guerrero, del consulado mexicano del estado de Florida, entre otros.

Hay algunas versiones que señalan que les fue exigido la renuncia a todos ellos porque no cumplen con el perfil que se requiere, es decir, que sean diplomáticos de carrera. Aunque otras voces afirman que los están despidiendo porque fueron políticos que tuvieron varios cargos gracias al Partido Revolucionario Institucional (PRI) o porque sencillamente no están dentro de los planes de López Obrador. La Redacción.