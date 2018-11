El Pueblo Quiere un Cambio Real que También se Refleje en los Recursos Públicos: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al clausurar el Taller para la Aplicación de Fondos Federales, organizado por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría General, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a dejar atrás las prácticas políticas, administrativas y financieras de los gobiernos tradicionales y trabajar de manera cercana a la gente.

Ante servidores públicos estatales, municipales y del equipo de transición, Escandón Cadenas destacó que el sistema político ya cambió, por lo que aseguró que, con las y los presidentes municipales y diputados locales que ya se encuentran en funciones, su gobierno inaugurará una nueva cultura política.

“Este debe ser un gobierno que trabaje directamente con la sociedad, el pueblo de Chiapas votó por un cambio, pero no crean que por un cambio de personas, votó por un cambio autentico, verdadero, que se refleje en todas las acciones, sobre todo con los recursos públicos”, agregó.

Destacó que el presupuesto que destina la federación también pertenece a la gente, por lo que, dijo, es obligación de las autoridades transparentar dichos recursos, aplicarlos de manera correcta y rendir cuentas, además de precisar que quienes se encargan de la fiscalización tienen la responsabilidad de vigilar a qué se destinan.

En este sentido, el gobernador electo pidió aprovechar este taller pues representa una oportunidad de conocer de manera profunda cómo se deben administrar los recursos de la sociedad chiapaneca que “tiene hambre de cambio y de que el dinero público verdaderamente se utilice para las causas más sensibles”.

Asimismo, añadió que “si tenemos la voluntad de hacer las cosas bien los recursos alcanzarán y si no alcanzan hay que decírselo a la gente, pero siempre con reglas claras, con transparencia, si así lo hacemos no vamos a defraudar la confianza del pueblo que directa e indirectamente nos está dando el encargo de servir desde las instituciones”.

En otro momento, Escandón Cadenas afirmó que a partir del 8 de diciembre será un gobernador que apoyará y se solidarizará con los municipios, pero dejó en claro que también estará pendiente del manejo que le den a los recursos de la población, por ello reiteró el exhorto a hacer a un lado las malas prácticas que tanto daño le han hecho a Chiapas: la corrupción y a la impunidad. Comunicado de Prensa