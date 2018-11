La Consulta Fortalece a México: Velasco

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La consulta nacional impulsada por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, fortalece a México y fortalecerá los temas que serán consultados el próximo 24 y 25 de Noviembre, aseguró el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Luego de difundir un video donde invita a la ciudadanía a votar a favor de la construcción del Tren Maya, Velasco Coello dijo que la participación de la gente en las decisiones de Gobierno hace más fuerte a nuestro país.

En este sentido, manifestó que todos y cada uno de los 10 temas a consultarse son importantes para México y para los mexicanos.

Por esta razón, pidió votarlos a favor porque ello representará que a los adultos mayores les aumenten al doble su pensión económica, que se entreguen becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes, de construir una refinería en Tabasco, de plantar árboles maderables y frutales, de dar apoyo a un millón de personas con discapacidad, el Tren Maya, entre otros.

El Mandatario chiapaneco indicó que los programas sociales y el impulso a una mayor obra de infraestructura, permitirá al país tener crecimiento económico y una red de seguridad social para millones de mexicanos que anteriormente no tenían ningún apoyo por parte del Gobierno.

Comentó que la segunda Consulta Nacional convocada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, es un ejercicio democrático que empodera a los ciudadanos y los involucra en la toma de decisiones.

Por ello, invitó a las ciudadanas y ciudadanos no sólo de Chiapas sino del resto de la República Mexicana, a no perder la oportunidad de participar con entusiasmo, ya que con la participación de la gente podrá nuestro país tener un nuevo rostro. ICOSO