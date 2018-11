Se Declaran en Paro Trabajadores del DIF Tapachula

* Denuncian Cancelación de Servicios Comunitarios e Irregularidades en la Administración.

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre.- Los trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tapachula, se declararon en paro laboral este viernes por diversas irregularidades.

De acuerdo al Secretario General del Sindicato único de Trabajadores al Servicio del DIF Municipal, Abel de León Zúñiga, dijo que las autoridades entrantes están violentando sus derechos y actos fuera del espíritu humanitario por el que nació ese organismo.

Por ejemplo, dijo, desde el inicio de la administración que encabeza Oscar Gurría Penagos, se ordenó cancelar todos los servicios comunitarios, con el argumento de que no hay presupuesto.

Entre ellos fue suspendida la atención médica, la entrega de medicamentos, los beneficios para las personas con tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la entrega de bastones, andaderas y sillas de ruedas, entre otros.

Lamentó que la nueva administración, con esa justificación de que aún no tienen presupuesto, está racionando la alimentación de los abuelitos que están en el asilo.

En el caso de los trabajadores, afirmó que los directivos no quieren respetar lo que está definido en el Contrato Colectivo de Trabajo; es más, ni siquiera quieren reunirse para conocerlo.

“Creen que es un capricho de los trabajadores, cuando en realidad se trata de disposiciones legales que tienen que cumplir o ser sancionados por omisión o violaciones a las leyes mexicanas”, indicó.

Es extraño, dijo, que se haya suspendido también el pago de la nómina del DIF de Tapachula a través de las tarjetas bancarias y ahora se están haciendo pagos en efectivo, porque se pudieran estar cometiendo delitos fiscales y otras irregularidades contables.

Además, lo primero que hicieron al llegar fue haberles quitado las oficinas sindicales y obligarlos a realizar tareas que están fuera de las funciones cotidianas y por las que fueron contratados.

Asimismo, que los tratan de humillar permanentemente, que les gritan, los tratan con prepotencia e incluso que no quieren reconocer como trabajadores a 60 personas sindicalizadas que laboran ahí desde hace varios años.

Así también, que la esposa del Alcalde y nombrada presidenta del DIF, Laura García Arjona, toma las decisiones de lo que ocurre en el organismo, por encima de los directivos y jurídicos cuando su nombramiento es de voluntariado y meramente honorífico.

Comentó que ahí tiene incrustadas a unas jovencitas que se encargan de tomarles videos y fotografías a los trabajadores y a la prensa durante todo el tiempo tratando de intimidarlos, “no es otra cosa que un reflejo de que en su vida, no han tenido algún cargo y que creen que pueden pisotear los derechos de los mexicanos”.

Con todo ello resumió que ya empezó la Cuarta Transformación para los tapachultecos, pero para atrás.

Adelantó que, de no atender sus reclamos laborales, a partir de la próxima semana radicalizarán sus posturas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello