Detenidos Miembros del Crimen Organizado, Decomisan Armas y Drogas en Nuevo Cateo

* PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, POLICÍAS FEDERALES, ESTATALES Y AGENTES MINISTERIALES CUMPLIMENTARON UNA ORDEN DE CATEO EN EL DOMICILIO DONDE AL PARECER SE ESCONDÍAN MIEMBROS DEL CRIMEN ORGANIZADO.

* EMPRESARIOS EXTERNAN PREOCUPACIÓN POR ASALTOS, ROBOS, HOMICIDIOS Y BALACERAS QUE SE HAN HECHO COTIDIANOS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre.- Un grupo especial de policías estatales y agentes ministeriales arribó este sábado a Tapachula que, junto con federales y elementos de la Armada de México, montaron un operativo en un fraccionamiento residencial al sur de la ciudad, en donde detuvieron a dos hombres y una mujer; además de haber decomisado drogas y armas.

Estas acciones son independientes de lo ocurrido la víspera en el fraccionamiento Los Laureles, al suroriente de la ciudad, en donde hubo un enfrentamiento entre delincuentes y policías que dejó como saldo el deceso de un uniformado y otros dos heridos, la detención de seis personas y el decomiso de armas.

En las tareas de este sábado, se calcula que participaron alrededor de cien efectivos que se trasladaron en diez patrullas de la Ministerial, dos de la Federal y dos más de la Marina.

Todos ellos, acompañados de un par de Agentes del Ministerio Público, partieron por la mañana desde la Fiscalía Regional Fronterizo hacia el fraccionamiento Valle Dorado, en cumplimiento a una orden de cateo.

Esto, derivado de tareas de inteligencia en la que se señalaba que en un domicilio ubicado sobre la Avenida Río Pumpuapa y Texcuyuapan de ese lugar, podrían estarse ocultando miembros de una banda del crimen organizado.

Al llegar, los uniformados acordonaron toda la manzana y se desplegaron para hacer frente a la situación. Varios de ellos también pidieron a los pobladores que se resguardaran en sus domicilios.

Se cree que, desde una residencia color amarillo, las tres personas que se encontraban dentro se percataron que eran superados ampliamente en número y armamento.

Uno de los agentes del Ministerio Público se acercó a la puerta de la vivienda y avisó que llevaba una orden de cateo y que iban a entrar.

Y así fue. Fue derrumbada la puerta e ingresaron sin realizar un solo disparo. Las tres personas no opusieron resistencia y eso favoreció para que no se pusiera en riesgo a todo ese sector de la ciudad.

Los primeros informes señalan que los detenidos son: Elías “N”, de 21 años de edad y originario del Estado de Oaxaca; Ricardo “N”, de 21; y Vanesa “N”, de 40, ambos con domicilio en Chihuahua.

Al hacer una revisión del inmueble, lograron el aseguramiento de un arma de fuego tipo subametralladora, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y aproximadamente una onza de cocaína.

Mientras, Peritos de Servicios Periciales iniciaron una serie de exámenes para recabar diversos indicios que sirvan en el desarrollo de la investigación.

Otros ampliarían la verificación del domicilio, ante la posibilidad de que pudiera haber algún compartimiento secreto.

Los detenidos, el arma y la droga fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito, en donde se les puso a disposición para ser sometidos a investigación y se deslinden responsabilidades.

Por otro lado, los seis detenidos (cuatro hombres y dos mujeres) en el tiroteo del fraccionamiento Los Laureles, continuaron rindiendo su declaración preliminar en los delitos que se les imputan, entre ellos el de homicidio, posesión de armas, asociación delictuosa, entre otros.

Se cree que las indagatorias podrían dar con el paradero de otros posibles delincuentes que pretendían instalarse en Tapachula como centro de operaciones.

Este lunes podrían ser trasladados hacia un penal en el Estado para que, en el transcurso de la semana, obtengan una resolución del Juez que sigue la causa, que se estima, será un orden de formal prisión.

El Adiós al Policía Fallecido.

Tras caer en cumplimiento de su deber el viernes por la madrugada, el policía ministerial del Estado, Eleazar Gómez Méndez, de 32 años de edad, recibió este sábado un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Costa Fronteriza.

En el acto, en el que asistieron familiares y mandos de diversas corporaciones policíacas, se rindió un pase de lista al oficial fallecido, además de una guardia de honor y el toque de silencio; también se reconoció su entrega, valor y lealtad como servidor público.

Fue un evento por demás desgarrador. Los familiares de la víctima estaban literalmente inconsolables por la pérdida de una persona que, en los momentos de ser ultimada, luchaba con su vida por la seguridad de los tapachultecos.

Gómez Méndez era de Tapachula y desde hace alrededor de ocho años había causado alta en la Fiscalía General del Estado, como agente de la Policía Especializada.

Formaba parte de un grupo de reacción inmediata. Había participado en técnica y tácticas policiales, además en cursos del nuevo proceso penal acusatorio, protocolos nacionales y de actuación de la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Port la tarde, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que le rindieran cristiana sepultura.

Se Disparan los Niveles de Inseguridad en Tapachula.

(VER CARTA ENVIADA POR LA COPARMEX A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN LA PÁGINA 6)

Ante ello, empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa, Sierra, y Frontera Sur de Chiapas, sostuvieron este sábado una reunión urgente para tratar el tema de la inseguridad en el segundo municipio más importante del Estado.

Como conclusión, manifestaron su enorme preocupación por los acontecimientos ocurridos en los últimos días en esta ciudad, respecto al incremento desmedido en el índice delictivo en la región, con sucesos delincuenciales que afectan la seguridad y la integridad de la población.

“A cualquier hora del día se registran asaltos con violencia a la población y a empresas; alteraciones del orden público, robo a casa habitación, homicidios, balaceras y un conjunto de delitos, tanto del fuero común como del federal; todo ello formando parte de la cotidianidad que pone en peligro la vida de nuestros conciudadanos”, indicaron.

Los empresarios consideraron también que “la delincuencia ha rebasado las acciones de seguridad puestas en marcha para contrarrestarla, y el número de elementos policiacos no es suficiente. Además, carecen de la capacitación suficiente y necesaria para afrontar actos delincuenciales y ofrecer protección y certidumbre a la ciudadanía”.

Recalcaron que, para el desarrollo de la economía local y para dar certeza a los visitantes e inversionistas, es imprescindible brindar seguridad y restablecer la paz y tranquilidad para las empresas y la sociedad en general.

“Exigimos de manera urgente a los tres órdenes de Gobierno, refuercen a Tapachula y a nuestra región con más elementos policiacos, áreas de inteligencia e investigación; implementando operativos y estrategias de seguridad que brinden tranquilidad a la población; contrarrestando así la delincuencia y devolviendo la estabilidad a la sociedad”, insistieron.

Reprobaron, además, la violencia generada en los últimos días en Tapachula y rechazaron los actos delincuenciales de todo tipo, a la vez que dijeron tener disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno en materia de seguridad.

Estudiantes Hacen Práctica,

Pero Causan Terror en la Ciudad.

Mientras todo eso ocurría, un grupo de jóvenes de una escuela particular en la Licenciatura de Criminalística, decidió realizar una práctica en espacio público, sin pensar que con ello causarían terror en la ciudad.

Y es que los estudiantes llevaron sus conocimientos al Parque Bicentenario, donde desempeñarían técnicas de levantamiento de indicios en un supuesto homicidio de una menor de edad.

En su montaje educacional, los alumnos colocaron el supuesto cuerpo de la niña en el parque y realizaron todas las tareas que, se supone, deben llevar a cabo los Peritos en una verificación post mortem.

Sin embargo, comerciantes y transeúntes del lugar se percataron de ello y dieron por hecho de que se trataba de un homicidio real, en pleno centro de la ciudad.

Algunos de los testigos y blogueros que se dedican a desestabilizar tomaron fotos y videos de los jóvenes alrededor del “cadáver” y lo difundieron rápidamente.

Eso ocasionó que fueran cerrados locales de ese sector y de que transportistas del servicio público, así como de particulares, optaran por desviar sus rutas y no pasar por el lugar.

También hubo movilización policíaca hasta que, más tarde, se aclarara que todo se trató de una práctica profesional. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello