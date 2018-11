Quejas Durante el Buen Fin han Sido Menores: Profeco

* Walmart, Sam´S y Soriana con más Reclamos.

Ciudad de México; 17 de Noviembre.- En el segundo día de El Buen Fin, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) informó que se presentaron 131 reclamaciones formales, de las cuales no fueron conciliadas 11, por lo que consideró, al igual que la Confederación de Cámaras Nacionales de Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que no hubo incidentes mayores.

En un comunicado, indicó que en las dos primeras jornadas del programa en el que participan más de 70 mil empresas, se lograron conciliar el 90.8 por ciento de las quejas presentadas por los clientes en todo el país, mientras que el restante 9.2 por ciento no se logró llegar a un acuerdo entre el comerciante y el comprador.

De las 119 quejas solucionadas, 105 fueron a través de Conciliaexpress, 10 en verificación y vigilancia y 4 más a través de las distintas plataformas electrónicas. El monto total reclamado fue de 518 mil 057.9 Pesos, mientras que la cantidad recuperada ascendió a 573 mil 702.0 Pesos, por lo que el porcentaje de recuperación hasta el momento es de 110.7 por ciento.

Hasta la tarde del sábado, la mayor parte de las reclamaciones (67) por parte de los consumidores fue por incumplimiento de ofertas o promociones por parte de los proveedores que participan en todo el territorio nacional, mientras que en segundo lugar se encontraron reclamaciones porque no se respetaron los precios anunciados (63 casos).

El tercer motivo que imperó en las quejas que se han presentado en los dos primeros días fue por publicidad engañosa (44), razón que ocupó el primer lugar de reclamaciones en la edición 2017.

Indicó que el proveedor con mayor número de acusaciones hasta el sábado es Walmart con 72, seguido de Sam’s Club -que pertenecen al mismo grupo- con 35; Soriana y Liverpool con 18 cada una, El Palacio de Hierro con 12 y 152 de otros, con lo que se sumaron 313.

Profeco especificó que la mayor cantidad de reclamos fue por productos tecnológicos como pantallas, teléfonos celulares y computadoras (52), seguido de electrodomésticos, vuelos y línea blanca.

La Ciudad de México encabezó el mayor número de quejas (16), mientras que el Estado de México tuvo 13, Querétaro 11, Baja California y Coahuila con 6 cada una.

La dependencia federal recordó que en el operativo participan 117 módulos en todo el país, de los cuales 32 están en aeropuertos y el resto en centros comerciales, plazas, tiendas y corredores comerciales, además hay 300 brigadas y atención en redes sociales, por lo que en total desplegó a mil 500 funcionarios públicos para atender a los consumidores de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Sin dar cifras precisas, Concanaco Servytur indicó en un comunicado que este sábado se acentuó el número de asistentes a los establecimientos de todo el territorio nacional para adquirir de toda clase de artículos, mientras que las operaciones en centros y plazas comerciales, así como en locales de menor tamaño, se realizaron con normalidad y sin incidentes importantes.

Resaltó que al igual que en otros años, los artículos electrónicos como pantallas y equipos de sonido, computadoras y sus consumibles, teléfonos celulares, ropa, calzado, perfumes y cosméticos, son los más adquiridos.

“Los 100 mil establecimientos participantes implementaron turnos extras de trabajo de su personal para atender a los consumidores y ampliaron sus horarios, con el fin de ofrecer un mejor servicio”, destacó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, quien también recordó que ese organismo empresarial está en comunicación permanente con la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para atender las quejas o denuncias. Agencias