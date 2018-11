Es Viable Aumentar Salario Mínimo de 88 a 102 Pesos Diarios: Coparmex

Ciudad de México; 20 de Noviembre.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró viable que el salario mínimo llegue a los 102 Pesos diarios, que es la cifra estimada para alcanzar la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En rueda de prensa celebrada en el auditorio del Club de Industriales, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que “este aumento ya hemos visto que no genera efecto faro, no provoca aumento de inflación, tampoco informalidad, ni desaceleración en el empleo”.

Sin embargo, el Banco de México (Banxico) ha señalado en sus recientes comunicados de política monetaria, que un eventual aumento en los salarios podría presionar la economía, como en el publicado el pasado 15 de Noviembre:

“Se podrían generar presiones en la economía en la medida en que las negociaciones salariales no sean congruentes con las ganancias en productividad”, acotó el Banxico. apro