Los Técnicos no son los Malos; los Maletas son los Jugadores del TRI

*Argentina 2 México 0

Estadio Malvinas Argentinas; 20 de noviembre.- Con poco futbol y pobres resultados cerró la Selección Mexicana el 2018, al caer 2-0 frente a la Albiceleste y así cerrar cerrar el ciclo de Ricardo Ferretti como entrenador interino que dejó solo una victoria en seis juegos.

La Selección tendrá mucho que trabajar con el nuevo entrenador rumbo a Qatar 2022, pues estos seis partidos posteriores a la Copa del Mundo demostraron que el Tricolor no está preparado todavía para un cambio generacional de raíz.

A Argentina le bastó un gol de vestidor y un contragolpe para ganar por segunda ocasión consecutiva a México. Mauro Icardi se aprovechó de una defensa que entró al campo distraída para hacer su primer gol como seleccionado argentino.

A partir de la anotación de los sudamericanos el juego cayó en un bache sin emociones, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni, le bajó a sus revoluciones al ver que el nivel del Tri no era un tema de preocupación.

En el primer tiempo México no tuvo ninguna llegada de peligro ante el arco de Gerónimo Rulli, quien bien pudo irse a la tribuna para ser un espectador más en las tribunas del estadio.

Para el segundo tiempo la dinámica del juego fue un tanto lenta, los cambios hicieron que el partido dejará de ser atractivo y las jugadas de peligro en ambas área carecieron.

El único acercamiento que tuvo el Tri al área de la Albiceleste fue una jugada en la que Henry Martín decidió tirarse en lugar de buscar el gol del empate, después cerca del final México se animó a ir al frente pero con muy poca idea, siendo un tiro de Alan Pulido que sacó el arquero recostando a su derecha.

Cuando parecía que mejor jugaba, el Tricolor recibió un contragolpe que terminó en gol de Paulo Dybala, quien tenía pocos minutos en el campo y esos le bastaron para finiquitar el juego ante un equipo que parece no tener rumbo.

Si bien la idea de estos partidos amistosos posteriores al Mundial tenían como principal propósito la observación de nuevos jugadores, los resultados positivos se alejaron y de seis partidos solo pudieron ganar que fue contra Costa Rica en el Estadio Universitario. Agencias