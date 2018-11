Detienen a Caravana de Migrantes Salvadoreños al Ingresar Ilegalmente a Chiapas por el Río Suchiate

* UN DÍA ANTES BUSCABAN CRUZAR POR EL PUENTE FRONTERIZO “RODOLFO ROBLES”, PERO AL HACERLES LA OBSERVACIÓN DE QUE PRESENTARAN DOCUMENTACIÓN PERSONAL SE ABSTUVIERON Y SE REPLEGARON EN TECUN UMÁN.

Tapachula, Chiapas; 21 de noviembre. – Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) montaron este miércoles un operativo conjunto en las inmediaciones del municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, en donde lograron detener a otra caravana de migrantes que, momentos antes, había ingresado ilegalmente a territorio nacional.

El grupo, formado por unas 300 personas de El Salvador, hizo un intento de cruzar el martes por la mañana a través del Puente Internacional Rodolfo Robles, pero las autoridades mexicanas les dijeron que solo podrían ingresar si presentaban su documentación y fueran sometidos a evaluaciones para confirmar su identidad.

Esto significaba que, en los resultados, se podría comprobar si tenían antecedentes penales o contaban con alguna orden de aprehensión por las autoridades de sus países.

Ante ello, los migrantes decidieron replegarse nuevamente hacia la comunidad guatemalteca de Tecún Umán, a un kilómetro de la frontera, y conservar en anonimato su identidad.

Solamente unos 30 de ellos decidieron presentar sus documentos a las autoridades migratorias y someterse a las evaluaciones.

Sorpresivamente, ese grupo de extranjeros decidió cruzar el río Suchiate, que divide a México de Guatemala, por un punto informal conocido popularmente como “La Canastilla”. Así, burlaron la vigilancia policíaca que ambas naciones implementaron en el Puente Internacional y sus alrededores.

Inmediatamente después emprendieron la caminata desde ese municipio hacia el de Tapachula, con la intención de recorrer los 38 kilómetros en una sola jornada.

No se imaginaban que, un tramo después, eran esperados por los uniformados mexicanos, quienes bloquearon la carretera.

Un oficial les informó que estaban violando las leyes mexicanas y que deberían entregarse voluntariamente para que fueran remitidos a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en donde podrían solicitar su registro como aspirantes a refugiados, pero para ello insistió que deberían de ser identificados plenamente.

El contingtente no aceptó la propuesta y pretendieron avanzar sobre la carretera. Vino una segunda advertencia oficial y luego los empujones, en donde ya intervino la fuerza pública.

Al ver que, irremediablemente iban a ser detenidos, una señora se desmayó en medio de los empujones, pero pudieron sacarla y prestarle los primeros auxilios.

Eso permitió que unas 50 personas que viajaban en esa caravana se escabulleran entre los matorrales y huyeran con rumbo desconocido.

El resto fue asegurado y conducido en cinco camiones de pasajeros hacia la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en Tapachula, desde donde se cree serán repatriadas a sus naciones de origen en las próximas horas.

Esa fue la quinta caravana de migrantes que han ingresado de manera ilegal en un mes. La primera fue la de hondureños el pasado 19 de octubre.

Sin embargo, organismos civiles han señalado que en las últimas tres semanas han partido de El Salvador cinco contingentes para tratar de ingresar a territorio nacional, sea como fuera.

La primera caravana de salvadoreños fue detenida de manera similar el pasado 09 de noviembre. Esta fue la segunda de ese país. Se cree que los otros contingentes de sus connacionales se han dispersado en Guatemala, luego de que ese país mantiene un operativo de disuasión en contra de las caravanas, además de que reforzó sus fronteras e incrementó los aseguramientos de indocumentados.

Cabe mencionar que, durante la entrada abrupta de salvadoreños de este miércoles, gran parte de los comerciantes establecidos en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo y Metapa, habían decidido suspender sus actividades, como una medida preventiva a lo que pudiera ocurrir por la presencia de los migrantes.

En tanto que, en Tapachula, en los últimos días varias organizaciones civiles, cámaras, colegios y de diversos sectores productivos, alertaron que la llegada de varias caravanas a Chiapas, ocasionó pérdidas en millones de pesos porque las ventas, según coincidieron, se desplomaron por arriba del 50 por ciento.

Una cifra similar se reportó en la recepción de turistas, que al igual que los consumidores habituales, decidieron alejarse de las compras en tanto los migrantes estuvieran en los municipios, primero de la frontera sur y después del resto de la Costa de Chiapas.

Se cree que hay poco más de tres mil extranjeros que deambulan en Tapachula en espera de que las autoridades les den una resolución a la solicitud que presentaron de refugio o asilo.

Quienes se vean favorecidos con ese documento, podrán quedarse a vivir en territorio mexicano, gozar de los programas y beneficios gubernamentales, trabajar, estudiar y otras actividades, de manera normal.

Por lo contrario, a los que no se les conceda el status de refugiado, tendrán que ser asegurados y repatriados a sus países. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello