Se Reúne López Obrador con Peña Nieto Para Afinar Detalles de la Toma de Protesta

Ciudad de México, 21 de noviembre.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, difundió a través de sus redes sociales una fotografía en donde aparece en compañía del presidente Enrique Peña Nieto.

En el mensaje adjunto, López Obrador escribe que invitó a Peña Nieto a comer a su casa para agradecerle sus atenciones y a discutir la logística del cambio de poder.

Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Como es de dominio público, me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional”, explicó López Obrador.

Desde las elecciones del 1 de julio, el presidente en funciones y el presidente electo se han reunido en dos ocasiones, ambas en Palacio Nacional en el marco de la transición.

El encuentro realizado en casa del tabasqueño, en Tlalpan, habría tenido un carácter más amistoso, expuso el propio López Obrador.

Ahora, por primera vez, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y también en plan amistoso porque le agradezco sus atenciones, y es probable que sea la última entrevista que sostengamos en este periodo de transición”, describió el presidente electo en sus redes sociales.

En la foto difundida la tare del miércoles ambos aparecen vestidos de manera formal, sentados en sillones.

El martes, tanto en entrevista con Ciro Gómez Leyva como en rueda de prensa, López Obrador afirmó que no emprenderá acciones legales por posibles casos de corrupción en contra de expresidentes, a menos de que la ciudadanía lo exija. Agencias