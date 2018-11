Ante el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas Rinde Manuel Velasco Sexto Informe de Gobierno

* DESTACÓ QUE SU ADMINISTRACIÓN LE DIO IMPULSO AL TURISMO, SEGURIDAD, DEPORTE, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ADEMÁS DE MANTENER SANAS LAS FINANZAS PÚBLICAS.

* AL EVENTO ASISTIERON REPRESENTANTES DE LA POLÍTICA MEXICANA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello presentó su Sexto Informe de Gobierno ante el pleno de la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el mandato de la Constitución Política Local, para hacer entrega de la situación que guarda la Administración Pública de la entidad y las acciones realizadas durante el último año de Gobierno.

Acompañado del representante personal del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña; los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, el mandatario chiapaneco destacó que servir a Chiapas y a los chiapanecos ha sido el más grande honor que ha tenido.

“Servir a Chiapas y a su gente ha sido el más grande honor que he tenido en mi vida. Hoy quiero agradecer a todos los que me han acompañado no solamente en estos seis años de gobierno, sino a lo largo de 20 años cuando comencé mi carrera política. Mi gratitud es con quienes he caminado y he tenido sus muestras de apoyo, de respaldo y de afecto, pero sobre todo a quienes me brindaron su confianza cuando tuve la oportunidad de ser Diputado Local, Diputado Federal, Senador y ahora como Gobernador del Estado”, manifestó el Gobernador quien también contó con la compañía de su esposa, Anahí de Velasco.

El Ejecutivo Estatal agradeció al Presidente el firme respaldo que se tuvo en seis años por parte del Gobierno Federal, siendo la seguridad una de las máximas prioridades desde el inicio de su administración.

En este sentido, dijo que se logró mantener a Chiapas con índices delictivos de los más bajos de la República Mexicana, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI, Chiapas es el primer lugar nacional con la tasa más baja de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes.

“La seguridad es uno de los bienes sociales más importantes que tenemos los chiapanecos, por eso, cuidar la seguridad es una tarea de todos y se debe trabajar sin descanso para que Chiapas siga siendo un destino seguro para vivir, seguro para quienes nos visitan y seguro para quienes desean invertir en nuestro Estado”, señaló.

Comentó que habiendo seguridad se pueden concentrar esfuerzos para el impulso del turismo, y por primera vez todos los recursos recaudados del Impuesto Estatal sobre Hospedaje, se usaron para impulsar los programas de promoción turística, como la campaña Chiapasiónate, que permitió elevar la cifra de visitantes a más de 31 millones de turistas.

Se pudo también impulsar una política de absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, con la construcción de la red de albergues para migrantes más grande del país y ser el primer Estado en crear una Fiscalía Especial para combatir los delitos cometidos contra los migrantes que cruzan el territorio chiapaneco.

“Esta política humanista de Chiapas fue reconocida por las naciones que integran el Parlamento Centroamericano, entregándonos su máxima presea, la Medalla Francisco Morazán, los mexicanos debemos tener la cara limpia para poder exigir un trato igual para nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos”, refirió.

Asimismo, se construyó una estructura de seis mil Comités Comunitarios de Protección Civil en todo el territorio estatal y se abrió un campus de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, que se ha convertido en un referente nacional y mundial.

Velasco Coello detalló el impulso al deporte como método de vida, para alejar a las niñas, niños y jóvenes de cualquier adicción, por eso planteó que a la par de la legalización de la marihuana, se debe invertir como nunca antes en el rescate y construcción de más espacios deportivos en todo el país.

Puntualizó que hoy Chiapas tiene finanzas públicas sanas, así lo confirman las principales agencias calificadoras internacionales como: Standards and Poors, Hr Ratings y Fitch Ratings, que dan a la entidad una calificación positiva como un estado confiable para las inversiones y con un Gobierno financieramente estable.

“Anteriormente, Chiapas estaba entre los primeros cinco Estados más endeudados del país, ahora, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda federal, Chiapas dejó de ser uno de los 10 Estados más endeudados del país, y de acuerdo al más reciente reporte del Semáforo de Alertas de Deudas Estatales, Chiapas se encuentra en color verde clasificada como Deuda Sostenible”.

Abundó que el Instituto Mexicano para la Competitividad ubicó a la entidad dentro de la lista de Estados que en los últimos años mejoraron y avanzaron en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto Público, haciendo más transparente el uso de los recursos del pueblo.

Es por ello que con finanzas públicas sanas se cumplió con el compromiso de eliminar el impuesto de la Tenencia Vehicular; la atención de una de las demandas más sentidas de la población como es la salud, lo que permitió poner en marcha un programa para rescatar y construir 33 clínicas y hospitales en todas las regiones ampliando la cobertura de atención médica.

Se construyeron y rehabilitaron más de 35 mil kilómetros de carreteras y caminos en todo el Estado y se impulsaron programas sociales que apoyan a las mujeres y hombres que más lo necesitan.

En materia ambiental, explicó que Chiapas fue el Estado pionero en implementar una materia obligatoria de educación ambiental y es el Estado que más invierte en el pago por servicios ambientales, apoyando económicamente a los comuneros Lacandones y a los ejidatarios de la Sierra Madre.

Manuel Velasco Coello puntualizó que los chiapanecos vivieron en el 2016 uno de los movimientos magisteriales más fuertes de la historia, sin embargo, siempre se ponderó el dialogo y el acuerdo, logrando los acuerdos para retornar a clases con normalidad.

“Por esa razón, desde aquí quiero refrendar mi mayor reconocimiento, admiración y cariño a las maestras y maestros de Chiapas; ha sido un gran honor caminar y trabajar a su lado a favor de la educación y del futuro de las nuevas generaciones”.

Por otra parte, enfatizó que se pusieron las bases de una nueva industria en la entidad con la creación de la Zona Económica Especial en Puerto Chiapas y el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas donde están por asentarse las primeras 13 empresas.

Ante los coordinadores de Grupos Parlamentarios del Partido MORENA, Ricardo Monreal Ávila; del Partido Encuentro Social, Sasil de León Villard; del PAN, Rafael Moreno Valle y del Partido Verde, Raúl Bolaños Cué, el gobernador Velasco mencionó que el pasado primero de Julio los chiapanecos celebraron una jornada democrática histórica en la que se eligieron Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales y la renovación de Ayuntamientos, Diputaciones Locales y la Gubernatura del Estado.

“Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos al Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Electo de Chiapas; el Doctor Rutilio Escandón es un hombre de leyes, es un hombre honesto que estoy seguro habrá de poner todo su esfuerzo, dedicación y empeño, para hacer el mejor Gobierno en la historia de Chiapas”.

De igual forma, refirió que este día dio inicio la Consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que la ciudadanía participe y tenga la oportunidad de apoyar los proyectos impulsados por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Por esta razón, de manera muy respetuosa, hago una invitación desde la Máxima Tribuna de Chiapas, para que todos participemos en este ejercicio democrático, votando por el SÍ en todos y cada uno de los 10 proyectos prioritarios que propone el futuro Presidente de la Nación, México tendrá a partir del 1 de diciembre, a un Presidente de la República con corazón chiapaneco, que como Presidente llevará a Chiapas y a los Estados del Sureste, al siguiente nivel de desarrollo”.

Por su parte, el representante del presidente Enrique Peña Nieto, aseveró la felicitación y reconocimiento por haber encabezado una administración caracterizada por impulsar importantes transformaciones en todos los aspectos de la vida estatal.

“Entrega usted un Estado con mayor prosperidad económica gracias al impulso del sector agropecuario, que ha convertido a Chiapas en el primero productor de cacao, café y plátano, un gran productor de maíz en los primeros lugares, así como el líder del sector ganadero”, apuntó.

Estuvieron presentes en este acto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; representantes de los Gobernadores de Zacatecas, Quintana Roo y Tabasco; Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República; los senadores Eduardo Murat Hinojosa; Rogelio Israel Zamora Guzmán y Noé Castañón Ramírez.

Del mismo modo, el comandante de la Séptima Región Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar; el comandante de la Región Aérea del Sureste, Jesús Franco Martínez; el comandante de la 14 Zona Naval de Puerto Chiapas, Mario Carbajal Ramírez; José Antonio Aguilar Castillejos quien será el Coordinador Estatal del Gobierno de la República que encabezará el Lic. Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Chiapas; el exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab; Luis Armando Melgar Bravo; José Antonio Aguilar Bodegas; Willy Ochoa Gallegos; Jaime Valls Esponda y Plácido Morales Vázquez, entre otros. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez