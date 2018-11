Migrantes que Soliciten Asilo en EU se Quedarán en México: Trump

* Hasta que sus Solicitudes Sean Aprobadas por la Corte.

Ciudad de México, 24 de noviembre.- El presidente estadounidense informó que todos los centroamericanos se quedarán en México hasta que sus solicitudes sean aprobadas individualmente en la Corte; “sólo dejaremos entrar a quienes lo hagan legalmente”, dijo.

El presidente estadounidense informó que todos los centroamericanos se quedarán en México hasta que sus solicitudes sean aprobadas individualmente en la corte, “sólo dejaremos entrar a quienes lo hagan legalmente”, dijo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la tarde de este sábado que los migrantes que deseen solicitar asilo en Estados Unidos se quedarán en México hasta en tanto sus procesos sean resueltos, después de que el diario “The Washington Post” adelantara un principio de acuerdo con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una versión que luego fue rechazada por la futura secretaria de Gobernación.

“A los migrantes en la frontera sur no se les permitirá ingresar a Estados Unidos hasta que sus solicitudes sean aprobadas individualmente en la corte. Sólo dejaremos entrara a quienes lo hagan legalmente. Excepto en ese caso, nuestra política es Atrapar y Detener. No ‘Liberar’ en EU…”, tuiteó.

Añadió que “todos se quedarán en México”, y amenazó con que “si por cualquier razón se vuelve necesario, cerraremos nuestra Frontera Sur. No hay manera de que EU, después de décadas de abuso, tolere más esta costosa y peligrosa situación!”.

El mandatario tuiteó horas después de que el Post dijera que México apoya un plan de asilo de EU conocido como “Quédate en México” por el que los solicitantes de asilo se quedarían en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en EU.

El Post citó declaraciones de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien habría dicho que se trata de una “solución de corto plazo”, porque la de “mediano y largo plazo es que la gente no migre”.

“México tiene los brazos abiertos y todo, pero imagina, una caravana después de otra, eso también sería un problema para nosotros”, agregó.

Más tarde, Sánchez Cordero emitió un comunicado diciendo que “no podemos hacer acuerdos mientras no seamos gobierno”, pero añadió que mantienen “pláticas” con funcionarios de la administración Trump. “(Albergar momentáneamente a migrantes) está descartado. Es más bien una coordinación y colaboración de países vecinos para resolver un tema muy delicado de la caravana migratoria”, explicó. Sun