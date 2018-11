“Ninguna Causa Justifica la Violencia”, Afirma Secretario General de Gobierno

* Autoridades Realizan Operativo de Seguridad en Palacio de Gobierno.

Ante la agresión suscitada la tarde de este sábado en las inmediaciones del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde un grupo de personas no identificadas rompió el cerco logístico con motivo del VI Informe de Gobierno y agredió con cohetones, palos y piedras a elementos de la policía estatal, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, reiteró el respeto absoluto a la libre manifestación, pero que ante actos de violencia sin razón, el Gobierno debe aplicar la Ley, para garantizar la paz social.

Luego de que elementos de la policía implementó operativo disuasivo para replegar a los agresores, el responsable de la política interna precisó que el Gobierno del Estado es y será siempre respetuoso al derecho que tienen todos los ciudadanos de expresar sus inconformidades y por ello mantiene sus puertas abiertas al diálogo.

Culebro Velasco resaltó la importancia de respetar la Ley y privilegiar el diálogo ante cualquier inconformidad, ya que como lo ha dicho el Gobernador Manuel Velasco ninguna causa, por legítima que sea, puede ser pretexto para limitar los derechos de los demás, por lo que calificó de inaceptables los hechos violentos donde este grupo vandalizó las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Sobre las inconformidades que han expresado un grupo de desplazados del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, el funcionario estatal reiteró el apoyo del Gobierno del Estado para ellos y mantiene abierta la mesa de diálogo, a través de la cual se han ido atendiendo sus peticiones de alimentación, salud, apoyos productivos y sobre todo, resguardo seguro, en tanto se sigue avanzando en la construcción de acuerdos que permitan el retorno a sus comunidades lo más pronto posible.

Con relación a la participación de presuntos estudiantes normalistas en estos hechos, precisó que el Gobierno del Estado también mantiene abierta una mesa de diálogo para atender sus peticiones, por lo que, no se justifica el uso de la violencia para expresar supuestas inconformidades.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno condenó estos hechos y deploró a quienes creen que con la fuerza y sin razón, busquen resolver los problemas de Chiapas, al tiempo de señalar que el Gobierno del Estado seguirá respetando la libre manifestación de las ideas, cuyo único límite será siempre la Ley.

Continúa diálogo con dirigencia de sección 50 del SNTSA

Este mismo sábado, en mesa de diálogo que el Gobierno del Estado mantiene con la dirigencia estatal de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, resaltó la importancia de encauzar cualquier inconformidad a través del diálogo para encontrar soluciones a sus necesidades.

Tras concluir reunión de trabajo por más de dos horas con la Secretaria General, María de Jesús Espinosa de los Santos e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, quienes expusieron diversos planteamientos, entre los que destacan el pago de estímulos -que aunque no fueron solicitados de acuerdo a la normatividad- se acordó que en forma conjunta que la Secretaría de Hacienda y de Salud darán respuesta a dicha petición. ICOSO