Conmemoran Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres

* Con Marchas en Distintas Ciudades del País.

México.- Ayer se conmemoró el día Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por ello, en México se realizaron marchas y protestas en diferentes estados de la República.

En Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat hizo un llamado a los oaxaqueños para impulsar una cultura del respeto de los derechos de las mujeres.

Diferentes organizaciones civiles y familiares de víctimas de feminicidio, acudieron a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de la Mujer, donde realizaron la clausura simbólica de ambas dependencias.

Hasta el 23 de noviembre, en el estado, se han cometido un total de 235 feminicidio en la actual administración, sin embargo de los últimos cuatro sexenios hay más de mil 500 casos, los cuales no han sido resueltos.

En Guerrero, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, afirmó que en los últimos dos meses el municipio atendió 37 casos de violencia contra las mujeres.

En tanto, representantes de grupos feministas en la entidad, también cerraron de manera simbólica la FGE, a la que acusaron de negligente.

En Chihuahua, afuera de Palacio de Gobierno, mujeres e integrantes de colectivos feministas denunciaron que al menos 132 feminicidios han ocurrido en el estado en lo que va del año, además de dos mil 798 mujeres asesinadas desde 1993, según la organización civil Justicia para Nuestras Hijas.

Señalaron que la administración estatal carece de voluntad real para combatir la violencia de género y los asesinatos de mujeres, pidieron que el gobernador Javier Corral Jurado informe las cifras reales de feminicidios, el número de expedientes abiertos y número de casos resueltos, además que la Fiscalía Especializada de la Mujer reciba más presupuesto.

En Veracruz, en el contexto de este día, se presentó en Xalapa el libro La Fosa de Agua, una investigación que documenta y da seguimiento a diez casos de feminicidio en Ecatepec y Tecámac, Estado de México.

La periodista Lydiette Carrión autora del libro, señaló que “el libro documenta la desaparición de diez jóvenes entre 13 y 20 años, que ocurrieron del 2012 al 2014, y donde el hilo conductual es la historia de Bianca, una joven cuya familia recibió mensajes dolorosos que se vinculan a otros tres casos.

En Michoacán, aún no concluye noviembre y el número de homicidios de mujeres suman 145, por lo que se trata de una cifra récord en esta entidad, debido a que en 2017, año con el mayor número de casos sumaron 139, información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Tan solo en Zamora han sido asesinadas 31 mujeres en lo que va de 2018, mientras que en Uruapan 25, le siguen Morelia y Apatzingán, es decir en cuatro zonas del estado se concentran el mayor número de casos.

En Chiapas, decenas de mujeres que marcharon en esta ciudad exigieron que cesen los feminicidios y la violencia en su contra.

Luego de señalar que “tenemos derecho a participar en la toma de las de decisiones y a una vida libre de violencia”, aseguraron que “a dos años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en las comunidades, ejidos y municipios de Chiapas han aumentado” las agresiones en contra de las mujeres.

En Ecatepec un grupo de unas 200 mujeres marcharon por las principales calles del centro del municipio para exigir alto a los feminicidios que se registran en el Estado de México y demandar a las autoridades mayor seguridad.

Las manifestantes se congregaron frente a la Casa de Morelos desde donde marcharon hasta la explanada principal, donde efectuaron un acto cultural y un performance.

Colocaron cientos de flores de colores en memoria a las mujeres asesinadas y exigieron alto a los feminicidios en el municipio de Ecatepec, uno de los que registra el mayor indice de este delito en el estado de Mèxico y el país.

Las mujeres portaron pancartas en las que se leía: “Somos el grito de las que ya no tiene voz”, “o más violencia” y “Alto a los feminicidios”; además de cruces de madera. Agencias