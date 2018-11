Migrantes Intentan Ingreso Violento a Estados Unidos son Repelidos con Gas Lacrimógeno y Balas de Goma

* EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP MANIFIESTA QUE NO PERMITIRÁ QUE VULNEREN SU FRONTERA, Y QUE CUALQUIER MIGRANTE QUE INTENTE INGRESAR A LA FUERZA SERÁ REPRIMIDO.

* EN LA FRONTERA CON GUATEMALA SE DEBE CERRAR EL PASO ILEGAL DE LOS MIGRANTES PARA EVITAR MÁS CARAVANAS.

Tijuana, BC.- Cientos de centroamericanos de la caravana migrante intentaron este domingo en Tijuana saltar la valla fronteriza que separa a México y Estados Unidos en medio de empujones y con mujeres que llevaban incluso a sus niños, sin que la policía local pudiera contener a la multitud.

Al menos 500 migrantes que participaban en una manifestación desde el albergue en el que están unos 5 mil centroamericanos se separaron de la marcha y se lanzaron, sin éxito, hacia la línea fronteriza de Estados Unidos.

“¿Ya estamos en Estados Unidos?”, preguntaron con desesperación migrantes mientras esperaban cruzar la doble valla fronteriza que separa la ciudad mexicana de Tijuana de la estadounidense San Diego.

Un equipo de la AFP constató que un grupo numeroso consiguió cruzar hasta un primero muro y trataron de cruzar el segundo, cubierto con púas, para lanzarse a Estados Unidos, donde agentes de la patrulla fronteriza se movilizaban.

En la frontera de Tijuana con Estados Unidos, elementos de la patrulla fronteriza de esa nación impidieron el cruce ilegal de migrantes con balas de goma.

Los guardias estadunidenses también empezaron a lanzar gases lacrimógenos a los migrantes que trataban de ingresar a Estados Unidos. La muchedumbre se arremolinaba sobre la línea fronteriza, empujándose entre ellos, en medio de gritos y llantos de los niños.

Un grupo de centroamericanos han intentado cruzar por distintos puntos a Estados Unidos, luego de que burlaran un cerco de la Policía Federal en la garita de El Chaparral.

Justo en el momento en el que un grupo de migrantes habían cruzado la frontera, un grupo de elementos de la Patrulla Fronteriza estadunidense los disuadieron dispararon balas de goma y bombas de humo contra quienes pasaron de manera ilegal.

Los migrantes gritaban que sólo querían pasar para tener una mejor vida y trabajar alentados por los gritos de vecinos de barrios empobrecidos de Tijuana.

Helicópteros estadunidenses sobrevolaban cerca de la frontera, controlando los intentos de cruzar de los migrantes.

En tanto, todo el tráfico a través de la frontera de Estados Unidos y México fue detenido el domingo en el cruce entre San Diego y Tijuana, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El tráfico en ambas direcciones fue suspendido en el puerto de entrada de San Ysidro.

AMLO se reúne con su equipo tras intento de migrantes para entrar a EU

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete de Seguridad, Gobernación y Relaciones Exteriores, se reunieron en la casa de transición para analizar la situación de la caravana migrante luego de un grupo de centroamericanos intentó ingresar a Estados Unidos de manera violenta e ilegal a ese país.

Al término de la reunión, el futuro Canciller, Marcelo Ebrard expresó que le han dado un seguimiento puntual a la caravana migrante, por lo que insistió en la propuesta del nuevo gobierno de detonar el desarrollo en la región para que las personas no migren por pobreza.

Se refirió a “cambiar la política migratoria mexicana que es muy restrictiva” y añadió que buscarán que a partir del 1 de diciembre pueda haber el respeto a los derechos humanos.

Ebrard Causabón hizo un llamado a los migrantes centroamericanos al diálogo, respeto a la Ley y la prudencia.

Olga Sánchez Cordero, designada como secretaria de Gobernación, expresó que le preocupan los derechos humanos porque los migrantes tienen derechos.

“No hay que vulnerarles son derechos, nosotros estamos muy preocupados por la defensa de sus derechos. En nuestro país no son criminalizados, tienen un estatus de inmigrante, lo que es una falta administrativa, no es una falta penal, tenemos que verlo desde el punto de vista humanitario”.

Por su parte, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo pidió a todas las autoridades, órdenes de gobierno e integrantes de la caravana migrante hacer el esfuerzo de prudencia.

“Ni podemos promover provocaciones ni podemos caer en provocaciones, tenemos que asumir desde una perspectiva humanitaria el problema migratorio, en el contexto de respeto a la legalidad a nuestro país. El llamado es a todas las autoridades a conducirse en un marco de prudencia”, dijo. Agencias